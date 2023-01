[CES 2023] Philips présente de nouveaux moniteurs PC Ultrawide de 40 pouces.



Les professionnels du monde entier se fixent sans aucun doute des objectifs ambitieux pour les douze mois à venir. Cherchant à fournir aux utilisateurs des solutions conçues pour répondre à l'évolution de leurs besoins, le portefeuille de moniteurs Philips accueille deux tout nouveaux modèles équipés d'une riche variété de fonctionnalités qui ne manqueront pas de plaire : le Philips 40B1U5600 et le Philips 40B1U5601H. Ces deux modèles offrent la connectivité facile de la technologie USB-C, la superbe qualité d'image d'une résolution QHD UltraWide avec HDR, la commodité du KVM intégré MultiClient, et même un crochet pour casque, ce qui en fait le choix idéal pour les professionnels dynamiques qui veulent faire de 2023 leur année la plus productive.















Toutes les bonnes fonctions



Les moniteurs Philips 40B1U5600 et 40B1U5601H offrent un format généreux de 40 pouces et une résolution éblouissante UltraWide Crystal Clear de 3440 x 1440. La technologie LED IPS et le DisplayHDR 400 renforcent encore la puissance visuelle de ces moniteurs, offrant des angles de vision larges de 178/178° ainsi que des couleurs et un contraste exceptionnels. Avec une telle puissance visuelle, les photographes, les graphistes et les architectes peuvent compter sur la brillance et la précision, tandis que les experts financiers et les utilisateurs de tableurs de tous bords peuvent apprécier l'espace qui leur permet de comparer des documents côte à côte en toute simplicité.



Dans les bureaux hybrides au rythme effréné d'aujourd'hui, une connectivité polyvalente et complète est une nécessité absolue. Le 40B1U5600 et le 40B1U5601H sont tous deux équipés de connecteurs USB Type-C avec livraison de courant - idéal pour un multitâche sans encombre. Un seul câble USB-C fin et réversible assure une connexion facile et permet aux utilisateurs de regarder des vidéos en haute résolution tout en transférant des données à des vitesses ultrarapides et en chargeant des appareils compatibles en même temps. Cependant, le 40B1U5601H offre une connectivité encore plus grande, en tant que solution supérieure pour les professionnels les plus exigeants.



La commodité supplémentaire du RJ45 via USB-C offre une connexion rapide et sécurisée en cas de besoin, tandis que la sortie DisplayPort-out permet aux utilisateurs de chaîner plusieurs écrans en utilisant un seul câble. Avec le commutateur KVM intégré MultiClient, les utilisateurs peuvent contrôler deux PC distincts avec une seule configuration écran-clavier-souris, en passant facilement d'une source à l'autre. Le 40B1U5601H offre également l'avantage d'une webcam 5MP intégrée avec reconnaissance faciale Windows Hello et un micro anti-bruit pour des communications claires et sécurisées lors du travail à domicile ou de la collaboration à distance.



Mais ce n'est pas tout. Ces moniteurs intègrent également toute une série de fonctions durables, comme le PowerSensor, qui règle automatiquement la luminosité du moniteur en fonction de la présence ou de l'absence de l'utilisateur, ce qui permet de réaliser jusqu'à 75 % d'économies d'énergie, tout en offrant toujours une luminosité parfaite avec un minimum d'énergie grâce au LightSensor. Qu'il s'agisse du 40B1U5600 ou du 40B1U5601H, le confort et la commodité sont garantis, grâce à des haut-parleurs stéréo intégrés de haute qualité, un crochet intégré pour faciliter l'accès aux écouteurs, un support réglable qui permet d'incliner, de faire pivoter et d'incliner le moniteur pour l'adapter à chaque utilisateur, et un support VESA pratique.



Caractéristiques principales



- USB-C avec protocole USB 3.2 : transfert de données à grande vitesse et connectivité sans souci.

- CrystalClear, UltraWide QHD 3440 x 1440 résolution pour des images magnifiques.

- DisplayHDR 400 pour des images plus réalistes et exceptionnelles (40B1U5600).

- Webcam 5MP intégrée avec reconnaissance faciale Windows Hello et micro anti-bruit pour des communications claires et sécurisées (40B1U5601H).



Disponibilité et Prix



- Le Philips 40B1U5600 est disponible à l'achat depuis décembre 2022 et le 40B1U5601H sera disponible à partir de la mi-janvier 2023 au prix de 730 euros et 832.90 euros respectivement.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits du 40B1U5600 et du 40B1U5601H.



