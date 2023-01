[CES 2023] ENERMAX présente une gamme de nouveaux produits, dont sa première alimentation ATX 3.0 au CES 2023.



ENERMAX, un leader de l'industrie dédié à la conception d'alimentations et de solutions de refroidissement pour ordinateurs aux performances extrêmes, annonce une gamme de nouveaux produits au CES 2023, conçus pour répondre aux demandes croissantes de puissance des nouvelles cartes graphiques, y compris sa première alimentation ATX 3.0, la Revolution ATX 3.0 ; et une alimentation entièrement mise à niveau et certifiée 80 PLUS Gold, la Revolution D.F. 2 ; la série de refroidisseurs liquides AIO pour CPU à haute performance, l'AQUAFUSION ADV et le boîtier pour PC de jeu à panneau maillé de nouvelle génération avec un potentiel de ventilation supérieur, le Marbleshell MS31 & MS21.



La série Revolution ATX 3.0 est la première alimentation ENERMAX entièrement compatible avec la spécification Intel ATX 3.0. Pour se préparer aux cartes graphiques de nouvelle génération, la série est conçue avec un connecteur natif PCIe Gen 5 12+4 broches 12VHPWR avec une puissance de sortie allant jusqu'à 600 W, un câble supplémentaire double 8 broches vers 12+4 broches (12VHPWER) sera également inclus pour les joueurs et les créateurs afin d'installer jusqu'à 2 des dernières cartes graphiques NVIDIA pour profiter des performances les plus avancées.



Les nouvelles spécifications de l'ATX 3.0 auront un impact positif sur l'amélioration de la puissance et des performances dans tous les segments des ordinateurs de bureau. Il peut supporter jusqu'à 200 % de charge électrique pour les excursions de puissance, atteindre une efficacité de 60 à 70 % même en cas de faible charge et un temps de mise sous tension plus court pour accélérer la mise sous tension de votre système.



La série Revolution ATX 3.0 est conçue avec la technologie ENERMAX Semi-Fanless et vous pouvez la contrôler grâce au bouton latéral. Que vous souhaitiez profiter d'un silence absolu de 0 dBa jusqu'à ce que la charge dépasse 30 % pour minimiser le bruit du ventilateur pendant une faible charge ou que vous puissiez l'éteindre et assurer un refroidissement actif de votre alimentation en permanence.



La révolution continue - Série d'alimentations électriques Revolution D.F. 2











Après le succès de la série Revolution D.F., la série Revolution D.F. 2 est une alimentation modulaire entièrement améliorée, certifiée 80 PLUS Gold, aux performances de premier ordre. Avec une taille compacte de 140 mm, c'est l'une des plus petites alimentations kilowatt avec des puissances de sortie de 1200 W, 1050 W à 850 W. La conception améliorée du circuit a permis d'atteindre une puissance de crête de 200% et l'excellente qualité de construction assurera la performance, les visuels et l'efficacité de la prochaine génération pour les joueurs et les créateurs. La série Revolution D.F. 2 sera également dotée de la solution autonettoyante la plus emblématique d'ENERMAX, la technologie Dust-Free Rotation (DFR), qui vous permettra de libérer tout le potentiel de votre système et de garantir une alimentation stable pendant des années.



Infinite Powerful - Le refroidisseur de CPU AIO haute performance AQUAFUSION ADV







Pour ceux qui cherchent la solution pour la température croissante de leurs processeurs, la série AQUAFUSION ADV est conçue pour gérer les derniers processeurs avancés, y compris la série AMD Ryzen 7000 et les processeurs de bureau Intel de 13e génération. La nouvelle série AQUAFUSION ADV offre un bloc d'eau lumineux Aurabelt et infinite mirror RGB avec un radiateur de 360 mm, 240 mm et 120 mm en noir et blanc. Chacun de ces nouveaux refroidisseurs de liquide est équipé de ventilateurs ENERMAX SquA RGB ADV qui ne fourniront pas seulement des effets d'éclairage RVB incroyables, mais aussi de puissantes performances de refroidissement grâce au design Vortex Frame et au design downsized hub qui poussent le flux d'air jusqu'à 79.8 CFM, la pression d'air statique jusqu'à 3.6mmH2O et l'efficacité de la dissipation de chaleur jusqu'à 380 W.



Le bloc d'eau utilise le mécanisme ENERMAX à double chambre qui isole la pompe de la chaleur et permet au bloc d'eau de fonctionner à un niveau élevé pendant une période beaucoup plus longue. Les technologies ENERMAX CCI (Central Coolant Inlet) et SCT (Shunt-Channel) permettent également de réduire la température et d'augmenter l'efficacité de votre système.



Potentiel de ventilation supérieur - Les boîtiers PC Marbleshell MS31 & MS21











Lorsque le système devient plus puissant et génère plus de chaleur, la partie la plus cruciale d'une bonne circulation de l'air est d'obtenir le bon boîtier avec un excellent potentiel de ventilation. La série Marbleshell Mesh reprend le panneau frontal en forme de marbre avec un design maillé pour un superbe potentiel de refroidissement. Le Marbleshell MS21 est un boîtier mATX et le Marbleshell MS31 est un boîtier mid-tower ATX, tous deux sont conçus avec un panneau latéral en verre trempé sans outil et facile à ouvrir pour une meilleure expérience de construction.



Avec les ventilateurs RGB adressables pré-installés à l'avant et à l'arrière, le MS31 peut supporter jusqu'à 11 ventilateurs de refroidissement de 120 mm et un radiateur de 360 mm à l'avant et sur le panneau supérieur. Le MS21 peut également supporter un radiateur de 360 mm à l'avant et un radiateur de 280 mm sur le panneau supérieur.



Alors que la révolution du nouveau matériel se poursuit, ENERMAX est prêt à apporter continuellement de nouvelles innovations aux joueurs, aux créateurs et aux passionnés de PC, qu'il s'agisse d'alimentations, de refroidisseurs de CPU ou de boîtiers de PC, qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre système.



Disponibilité et Prix



- La série de refroidisseurs de CPU AQUAFUSION ADV sera disponible à la mi-janvier 2023 sur la boutique en ligne d'ENERMAX USA, sur Amazon et auprès des détaillants et distributeurs agréés ENERMAX dans le monde entier.



- La série d'alimentations Revolution ATX 3.0 et la série d'alimentations Revolution D.F. 2 seront disponibles en mars 2023.



- Les modèles Marbleshell MS31 et MS21 seront disponibles en mai 2023.



TECHPOWERUP