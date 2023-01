[CES 2023] TEC fait un retour convivial sous la forme du Cooler Master ML360 Sub-Zero Evo AIO CLC.



Cooler Master travaille avec Intel pour ramener le refroidissement TEC dans le courant dominant des PC sous une norme conçue par Intel. Dans les années 2010, la scène professionnelle de l'overclocking était envahie par diverses méthodes de refroidissement en dessous de zéro, notamment des évaporateurs à azote liquide ou à glace sèche, des solutions de refroidissement réfrigérées et une technologie exotique appelée TEC (couple thermoélectrique).



Un refroidisseur basé sur le TEC repose sur l'effet Peltier, où une haute tension passe à travers une plaque TEC qui a un côté froid et un côté chaud. Le côté froid entre en contact avec le processeur/GPU par l'intermédiaire d'une plaque de base, tandis que le côté chaud est refroidi par une boucle de refroidissement liquide. Le résultat net est que le côté froid finit par faire baisser considérablement les températures, parfois même en dessous de 0°C. Le seul inconvénient des solutions TEC est la nécessité d'un refroidissement liquide (pour le côté chaud) et le fait que le mécanisme TEC lui-même est très gourmand en énergie.



















Le nouveau MasterLiquid ML360 Sub-Zero Evo AIO met en œuvre la spécification Intel Cryo Cooling Technology qui associe la technologie TEC à une solution conviviale de refroidissement liquide tout-en-un en boucle fermée. Le TEC contribue au refroidissement en abaissant la température du processeur à des chiffres à deux chiffres, tandis que le CLC AIO gère le côté chaud du TEC.



Cette partie du refroidisseur utilise le bloc-pompe le plus avancé de Cooler Master, et un radiateur de 360 mm x 120 mm avec un trio de ventilateurs de la série Mobius à haute pression statique. Le refroidisseur est conçu pour Intel Socket LGA1700. Dans les images ci-dessous, vous voyez le ML360 Sub-Zero Evo, avec ses quatre composants clés conformément à la spécification Intel : le radiateur, le contrôleur de condensation, le bloc (avec le TEC), et la pompe.



TECHPOWERUP