Overclocking Guru publie Arc OC Tool pour faire tourner les horloges des GPU Alchemist d'Intel.



Si vous suivez un tant soit peu la scène de l'overclocking compétitif, vous connaissez probablement (au moins en passant) le nom de Shamino. Ce personnage légendaire travaille aujourd'hui chez ASUS, mais il n'a rien perdu de son talent. En fait, il vient de sortir le tout simplement nommé "Arc OC Tool", qu'un autre tuner expert, Skatterbencher, a utilisé pour faire monter une carte Gunnir Photon Arc A380 jusqu'à 3,1 GHz.







Si vous avez déjà utilisé l'application Arc Control, vous vous demandez peut-être pourquoi cet Arc OC Tool est nécessaire. Le panneau de contrôle d'Intel offre bien quelques options d'overclocking, mais elles sont quelque peu réduites et partiellement non fonctionnelles. Le curseur de tension du GPU, par exemple, ne fait rien du tout, et il n'y a pas non plus d'options d'overclocking de la mémoire.







En outre, le curseur d'overclocking du GPU, appelé "GPU Performance Boost", est décrit sous la forme d'un pourcentage et applique ses paramètres immédiatement en temps réel. Cela peut rendre les tests fastidieux si vous définissez accidentellement une valeur erronée, et cela complique également les choses lorsque vous essayez de suivre soigneusement des fréquences d'horloge spécifiques.



Eh bien, le nouvel outil Arc OC résout certains de ces problèmes. Il s'agit d'un simple outil GUI permettant de régler les paramètres des fonctions d'overclocking intégrées dans la bibliothèque de contrôle graphique d'Intel (IGCL). Il permet aux overclockers de régler directement et numériquement le décalage de fréquence OC, le décalage de tension, la limite de température et la limite de puissance.







Si vous vous sentez d'humeur grasse, vous pouvez également " verrouiller " une certaine fréquence et une certaine tension. Skatterbencher affirme qu'il s'agit généralement du moyen le plus efficace d'augmenter la fréquence d'horloge d'un GPU Arc, même s'il note qu'il sera toujours soumis aux algorithmes de l'unité de contrôle de la puissance du GPU. Cela signifie que si vous atteignez une température trop élevée ou si vous dépassez l'objectif de puissance "PL4", vous ne verrez pas d'augmentation de la fréquence d'horloge.



Si vous voulez vous procurer l'Arc OC Tool et jouer avec, il est disponible sur le site de Skatterbencher. Veillez à prendre note de son avertissement concernant les paramètres de tension. Ils ne sont apparemment pas réglés de manière intuitive, où 1.00001 résulte en +10mV par rapport à la valeur par défaut au lieu de +0.1mV comme on pourrait s'y attendre. Il prévient que si vous ne faites pas attention, il est possible de régler la tension à plus de deux volts, ce qui pourrait avoir des conséquences fatales pour votre GPU Arc.



