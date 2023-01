AMD va donner l'amour de la 3D V-Cache cette Saint-Valentin avec le lancement de ses CPU Ryzen 7000 X3D.



Pour la Saint-Valentin, les joueurs et les passionnés sortiront ensemble avec la nouvelle génération de processeurs 3D V-Cache d'AMD, la série Ryzen 7000 X3D.







Mise à jour (10:32 PM EST) : AMD a précisé que la date de lancement indiquée sur sa page web est incorrecte et qu'elle fournira une mise à jour de la disponibilité à l'avenir.



Voici la déclaration officielle d'AMD qui nous a été fournie :



"Comme vous le savez, AMD.com a brièvement publié aujourd'hui une date de lancement pour les processeurs de bureau de la série Ryzen7000X3D, mais cette date est incorrecte. Nous n'avons pas confirmé de date de lancement pour le moment. Nous fournirons des mises à jour sur la disponibilité prévue de ces processeurs à une date ultérieure."





Les processeurs AMD Ryzen 7000 X3D 3D V-Cache sont lancés le jour de la Saint-Valentin, ce qui en fait le cadeau idéal pour les joueurs. (Crédits image : Overclock3D)



Les processeurs AMD Ryzen 7000 3D V-Cache sont la deuxième génération de processeurs V-Cache grand public avec un cache empilé. Alors que la gamme Zen 3 ne comportait qu'un seul SKU 3D V-Cache, la gamme Zen 4 propose trois SKU à des prix très différents.







AMD Ryzen 9 7950X3D - 16 cœurs avec 144 Mo de cache



En commençant par le haut, nous avons l'AMD Ryzen 9 7950X3D qui sera le fleuron et le premier CPU 16 cœurs à disposer de la technologie 3D V-Cache. La puce intégrera un total de 32 threads, un total de 144 Mo de cache (64 Mo CCD, 64 Mo V-Cache + 16 Mo L2), et un TDP de 120W. En ce qui concerne les horloges, la puce est évaluée à une horloge de base de 4,2 GHz, ce qui est 300 MHz plus lent que le 7950X standard, mais les horloges de boost sont évaluées au même 5,7 GHz. Cela devrait nous donner une idée de la raison pour laquelle le TDP est inférieur de 50W par rapport à la partie non 3D.







La manière dont AMD organise la structure 3D V-Cache sur les composants Ryzen 9 X3D consiste à placer le cache SRAM sur un seul CCD au lieu des deux CCD. De cette façon, AMD peut maximiser les performances dans les jeux grâce à un seul CCD tout en conservant le dé secondaire pour bénéficier des vitesses d'horloge plus élevées (1T). Cela signifie qu'il devrait y avoir un équilibre entre les performances de jeu monofil et les applications multi-fil sans sacrifier les vitesses d'horloge globales comme la génération précédente. Il s'agit avant tout d'une puce de jeu, et le cache est donc l'aspect le plus important à optimiser. Il sera assez intéressant de voir comment les choses se passent dans les unités de détail finales et jusqu'où AMD permet le tuning sur les nouvelles pièces.



AMD Ryzen 9 7900X3D - 12 cœurs avec 140 Mo de cache







La deuxième puce est l'AMD Ryzen 9 7900X3D qui comportera 12 cœurs et 24 threads. Il s'agit également d'une configuration 2 CCD avec un CCD configuré avec le V-Cache et le second sans. La puce dispose d'un total de 140 Mo de cache (64 Mo CCD, 64 Mo V-Cache + 12 Mo L2). Les horloges sont évaluées à une base de 4,4 GHz, ce qui est 200 MHz plus lent que le SKU Non-3D et l'horloge boost reste la même à 5,6 GHz. Le CPU est également évalué à un TDP de 120W.



AMD Ryzen 7 7800X3D - Le nouveau champion du jeu remplace le 5800X3D !







Enfin, nous avons le successeur du Ryzen 7 5800X3D, le Ryzen 7 7800X3D. Ce CPU sera le choix idéal pour les joueurs avec 8 cœurs, 16 threads, et les mêmes 104 Mo de cache (32 Mo CCD, 64 Mo V-Cache + 8 Mo L2). Le CPU est livré avec une horloge de base d'environ 4 GHz qui pourrait finir au moins 500 MHz plus lent que le Ryzen 7 7700X et une horloge de boost de 5,0 GHz qui est 400 MHz plus lent que le Ryzen 7 7700X.



Spécifications du processeur de bureau AMD Ryzen 7000 Raphael :







Ici, nous voyons que notre prédiction de la façon dont AMD gère la matrice de cache et les horloges jouent ici. Le TDP de 120W est conservé malgré le fait que le Ryzen 7 7800X3D fonctionne à des horloges plus basses que le Ryzen 7 7700X d'AMD qui a un TDP de 105W. Cela signifie que le cache nécessite cette limite supplémentaire de TDP et AMD optimise fortement ces horloges de base/boost sur les parties Ryzen 9 pour atteindre l'objectif de 120W. Il sera intéressant de voir ces variations d'horloge sur les deux UGS Ryzen 9 CCD lors de tests ultérieurs.











En ce qui concerne les performances, AMD annonce une amélioration considérable de 30 % des performances du Ryzen 7 7800X3D par rapport au Ryzen 7 5800X3D. Le CPU AMD Ryzen 9 7950X3D est également comparé au Core i9-13900K d'Intel dans les benchmarks de jeux et d'applications. La puce est jusqu'à +24% plus rapide dans les benchmarks de jeux FHD et jusqu'à +52% plus rapide dans les performances des applications.







Les titres utilisés sont choisis avec soin et AMD ne partage pas de détails tels que les paramètres de test ou les configurations utilisées ici, mais si ces résultats sont légitimes, alors nous pouvons voir le Ryzen 7 7800X3D devenir aussi populaire que le Ryzen 7 5800X3D dans le segment du détail. Les processeurs AMD Ryzen 7000 3D V-Cache seront mis en vente le mois prochain, le jour de la Saint-Valentin.



