Intel fait la démonstration d'un processeur Core i9-13900KS cadencé à 6 GHz dès sa sortie de boîte.



Le Core i9-13900KS d'Intel sera officiellement mis en vente demain et l'équipe bleue nous a présenté une toute nouvelle démonstration de la puce fonctionnant à sa fréquence maximale de 6 GHz.







Intel a testé dans une vidéo récente un processeur dont le nom n'a pas été révélé et qui atteint 6 GHz, mais nous savons tous qu'il s'agit de l'Intel Gen Core i9-13900KS



Annoncé l'année dernière en septembre, l'Intel Core i9-13900KS sera le processeur phare de Raptor Lake et aussi la première puce au monde à fonctionner à 6 GHz. Le processeur est apparu dans divers benchmarks qui ont fait l'objet de fuites ici et ici, et nous avons également vu le processeur poussé par overclocking à un étonnant record mondial de fréquence de 9 GHz+.



Hier, Intel a publié une vidéo démontrant les performances du nouveau processeur Core i9-13900KS. Jason Xie, responsable du marketing technique pour les jeux chez Intel, effectue la démonstration. Dans la vidéo, on peut dire qu'il s'agit bien du Core i9-13900KS puisqu'il s'agit de la seule puce capable d'atteindre une fréquence de 6,0 GHz en sortie de boîte.



Pour regarder la vidéo : Cliquez ICI.



Jason Xie utilise la carte mère ASUS Z790, actuellement disponible à la vente, avec un CPU de référence. Xie maintient les températures du Core i9-13900KS à un niveau confortable avec un refroidisseur liquide Corsair AIO standard. Pour garantir la transparence d'Intel, le responsable du marketing technique des jeux d'Intel a ouvert HWiNFO et l'utilitaire Extreme Tuning (XTU) d'Intel tout en exécutant le benchmark 7zip pour la démonstration afin de montrer comment la puce peut atteindre 6 GHz.



Pendant le benchmark, il montre que le Core i9-13900KS plafonne à 6.0 GHz avec deux cœurs activés. Il est clair que pour maintenir ces niveaux, les utilisateurs devront s'assurer que leur système sera compatible et capable d'un tel exploit. Plusieurs facteurs peuvent affecter les performances, du logiciel aux niveaux de température en passant par le matériel utilisé.







Spécifications " officielles " du processeur Intel Core i9-13900KS :



L'Intel Core i9-13900KS sera le processeur phare de Raptor Lake, avec 24 cœurs et 32 threads dans des configurations à 8 P-Core et 16 E-Core. Le CPU 13900KS est doté d'une fréquence " Thermal Velocity Boost " pouvant atteindre 6 GHz, ce qui en fait la première puce à atteindre cette fréquence dès sa sortie de l'emballage. Le CPU dispose d'une fréquence " Turbo Boost Max " allant jusqu'à 5,8 GHz, tandis que les P-Cores fonctionnent à une fréquence turbo standard allant jusqu'à 5,4 GHz et les E-Cores jusqu'à 4,3 GHz.



- Core i9-13900KS 8+16 (24/32) - 3,2/6,0 GHz - 66 Mo de cache, 150 W (PL1)/253 W (PL2)+.

- Core i9-12900KS 8+8 (16/24) - 3,4/5,5 GHz - 30 Mo de cache, 125W (PL1)/241W (PL2).



Le processeur dispose d'un cache combiné de 68 Mo et d'une puissance nominale PL1 de 150 W, qui peut aller jusqu'à 253 W et même au-delà en utilisant les modes de profil de puissance extrême. Le Core i9-13900KS ne sera pas bon marché et coûtera certainement une prime de 100 à 200 $ US par rapport au Core i9-13900K tout en consommant beaucoup plus d'énergie. Le Core i9-13900KS sera une série limitée et arrivera sur les étagères des détaillants demain.



WCCFTECH