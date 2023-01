[CES 2023] Cooler Master ORB-X et DYN-X détaillés : Oubliez les tables et les chaises, le mobilier de jeu adapté est arrivé.



Cooler Master pense que les meubles de jeu ne devraient pas être des tables, des bureaux ou des chaises dotés de certaines fonctions ou d'un certain confort spécifiques aux joueurs, mais des rigs entièrement conçus pour améliorer l'immersion. En 2022-23, la société s'est donné pour mission de combler le fossé entre le bureau conventionnel et un simulateur de qualité professionnelle, avec l'annonce en 2022 de l'ORB-X et le dévoilement en 2023 du DYN-X. L'ORB-X est un meuble de jeu spécialisé qui combine un bureau et un siège.























Vous êtes censé installer un écran de jeu incurvé sur son armature supérieure qui vous enveloppe lorsque vous êtes assis, tandis qu'un plateau coulisse avec vos périphériques d'entrée. L'ensemble prend à peine plus de place dans votre chambre qu'une cabine téléphonique, mais promet des heures et des heures de jeu ininterrompu alors que vous vous sentez comme le Space Jockey de Giger. Le DYN-X est un ensemble de gréements pour un simulateur de course bricolé.



La première partie est un ensemble de supports pouvant accueillir trois moniteurs de jeu incurvés sur lesquels vous pouvez placer une seule tête d'affichage, pour une expérience immersive de sport automobile ou de simulation de vol. La deuxième partie est un "rollcage" de simulation de course qui comprend des dispositifs d'entrée de simulation de course.



