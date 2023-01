[CES 2023] innocn présente des moniteurs de jeux Mini-LED, Fast IPS et OLED incurvés au CES.



Le nouvel entrant innocn a présenté cinq nouveaux moniteurs de jeu au CES international 2023, de différentes formes et tailles, et avec différentes technologies de panneaux d'affichage. Le 27B8U est un superbe moniteur planaire de 27 pouces, sans fioritures, avec une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels), une fréquence de rafraîchissement standard de 60 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms grâce à son panneau OLED. Le 32A6U est une autre beauté planaire, bien que plus grande avec une dalle de 31,5 pouces. Il est doté d'une dalle IPS avec un rétroéclairage mini-LED et 2 304 zones de gradation locale. Ce modèle est également doté d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Le S48A8V-S est un moniteur de jeu "grand format" de 48 pouces doté d'une dalle OLED planaire avec une résolution 4K Ultra HD, une fréquence de rafraîchissement de 138 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms.



























Les choses deviennent intéressantes avec les moniteurs de jeu incurvés de la société, à commencer par le 45E3R, un moniteur super-ultrawide incurvé de 44,5 pouces avec un rapport d'aspect de 32:9 pour la dalle VA qui a une résolution native de 5120 x 1440 pixels, une courbure de 1500R et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le 34E7R a un rapport d'aspect 21:9 plus conservateur sur sa dalle incurvée 1500R de 34 pouces, mais une dalle VA beaucoup plus rapide avec un éclairage mini-LED qui offre 2 304 LDZ et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Le 34E9R est le moniteur de jeu incurvé le plus avancé du lot, avec une dalle OLED incurvée 1800R de 34 pouces, une résolution de 3440 x 1440 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms.



TECHPOWERUP