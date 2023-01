[CES 2023] Les nouvelles alimentations 2023 de Wizmax Micronics au CES : Amplifiés pour ATX 3.0 et PCIe Gen 5.



Wizmax by Micronics a présenté quatre nouvelles gammes d'alimentations au CES international 2023. Au sommet de la pile se trouve l'Astro II Gold, un monstrueux PSU haut de gamme avec une puissance continue de 1650 W, une efficacité de commutation 80 Plus Gold, une conformité aux normes ATX 3.0 et PCIe Gen 5, et un contrôleur de tension digital-VRM breveté par Micronics. Parmi les autres caractéristiques internes, citons la commutation DC-to-DC, un ventilateur de 135 mm à paliers à dynamique fluide en mode Zero RPM jusqu'à une certaine charge électrique, et une connectivité entièrement modulaire comprenant deux connecteurs ATX 12VHPWR à 16 broches avec 600 W de sortie continue chacun, douze connecteurs d'alimentation PCIe à 6+2 broches, deux EPS à 4+4 broches et quatorze connecteurs d'alimentation SATA.















L'Astro II Platinum est techniquement positionné un cran en dessous de l'Astro II Gold 1650 W, mais il est plus efficace. L'Astro II Platinum est disponible dans les variantes 1300 W, 1000 W et 850 W. La variante 1300 W offre deux connecteurs 12VHPWR à 16 broches (600 W chacun), tandis que les variantes 1000 W et 850 W offrent un seul connecteur à 16 broches. Ces trois modèles doivent leur nom à l'efficacité de commutation 80 Plus Platinum qu'ils proposent, ainsi qu'à une prise CA dotée de nombreuses fonctionnalités, avec une tolérance Surge 4K et ESD 15K, et à des ventilateurs à paliers à dynamique fluide dont le régime est nul jusqu'à une certaine charge.











La série Wizmax Platinum couvre les capacités de 750 W, 850 W, 1050 W et 1200 W, avec la plupart des caractéristiques similaires à la série Astro II Platinum, y compris l'efficacité 80 Plus Platinum, la protection contre les surtensions CA, et le ventilateur FDB avec mode zéro RPM ; réserve pour la conception du produit. Vous ne disposez que d'un seul connecteur 12VHPWR à 16 broches (600 W en continu) dans toute la gamme, y compris avec le modèle 1200 W. La série Wizmax Gold est presque identique à la série Wizmax Platinum, et se décline en 750 W, 850 W, 1050 W et 1200 W ; elle conserve la protection contre les surtensions CA et le ventilateur FDB à mode zéro RPM. La seule différence ici est l'efficacité de commutation 80 Plus Gold, comme son nom l'indique.



