[CES 2023] Refroidissement de PC Wizmax Micronics au CES : Refroidisseurs de CPU MA Frigate et MA Falcon, dissipateurs thermiques Warp Shield.



Wizmax by Micronics a présenté une poignée de nouveaux refroidisseurs de processeur et de dissipateurs thermiques spécialement conçus pour le CES international 2023. La gamme de refroidisseurs de CPU est menée par la série MA Frigate. Le MA4 Frigate est un refroidisseur épais de type tour à ailettes en aluminium. Cinq caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur sont en contact direct avec le CPU à la base, transportant la chaleur à travers un épais empilement d'ailettes en aluminium, qui est ventilé par un ventilateur de 130 mm conçu sur mesure. Avec ce ventilateur en place, le refroidisseur mesure 132 mm x 95 mm x 156,4 mm (LxPxH), pour un poids de 990 g. Le ventilateur tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 500 RPM, poussant jusqu'à 71,7 CFM de flux d'air à 1,9 mm H₂O de pression statique. Le MA4 Frigate est conçu pour supporter des charges thermiques allant jusqu'à 210 W.















Le MA6 Frigate de Wizmax est le plus grand des deux, avec une conception de type D à double empilement d'ailettes. Six caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur entrent indirectement en contact avec l'unité centrale par l'intermédiaire d'une base en cuivre, acheminant la chaleur vers deux empilements d'ailettes, qui sont ventilés par une paire de ventilateurs de 140 mm disposés en push-pull. Un tiers des ailettes dans les deux piles d'ailettes sont en cuivre, et le reste en aluminium. Chacun des deux ventilateurs de 140 mm tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 500 tr/min, poussant jusqu'à 83 CFM de flux d'air à 2,2 mm H₂O. Avec les ventilateurs en place, le refroidisseur mesure 146 mm x 165 mm x 165 mm (LxPxH), pour un poids de 1,6 kg. Le MA6 Frigate est prévu pour des charges thermiques de 250 W. Les deux refroidisseurs prennent en charge les derniers types de sockets de CPU, notamment AM5 et LGA1700.















Le MA-400 Falcon se distingue par son enveloppe unique en métal moulé sous pression avec des graffitis, et par son ventilateur "en cage", au look industriel. Il s'agit d'un refroidisseur de type tour à ailettes en aluminium. Son dissipateur utilise quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact direct avec le processeur à la base ; ils transmettent la chaleur à une pile d'ailettes qui est ventilée par un ventilateur à LED RVB adressable de 120 mm avec des roulements à billes. Ce ventilateur tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 800 RPM, poussant jusqu'à 75,81 CFM de flux d'air, à 1,98 mm H₂O de pression statique. Mesurant 128 mm x 88 mm x 160 mm (LxPxH), le refroidisseur pèse 590 g, et est évalué pour des charges thermiques de 130 W. Les sockets LGA1700 et AM5 sont supportés.











Les Warp Shield S et Warp Shield S sont deux dissipateurs de chaleur pour SSD conçus pour les disques M.2-2280. Le Warp Shield S est conçu avec une plaque de base en cuivre qui entre en contact avec une pile d'ailettes en aluminium à l'aide d'un seul caloduc en cuivre aplati. Micronics annonce une réduction de 40% des températures du contrôleur avec ce dissipateur. Le Warp Shield H est un dissipateur légèrement plus haut qui utilise la même plaque de base en cuivre, mais deux caloducs aplatis pour transmettre la chaleur à une pile d'ailettes en aluminium plus haute. Bien que le fabricant évalue l'avantage de ce refroidisseur à la même réduction de 40% des températures du contrôleur, la réduction réelle pourrait être supérieure à celle du Warp Shield S.



