[CES 2023] Le routeur RadiX BE22000 Turbo WiFi 7 de MSI ressemble à quelque chose tiré d'un film de science-fiction.



Si vous envisagez de passer au WiFi 7, mais que vous ne voulez pas d'un routeur qui ressemble à un insecte mort, alors peut-être que MSI a le routeur qu'il vous faut, avec son prochain routeur RadiX BE22000 Turbo. La partie BE22000 dans le nom fait référence à 802.11be qui est la dénomination IEEE pour le WiFi 7 et le débit théorique maximum du routeur, c'est-à-dire 22 Gbps combinés sur toutes les bandes. Le RadiX BE22000 Turbo supporte une largeur de canal de 320 MHz, soit le double de celle du WiFi 6 et c'est la raison principale pour laquelle le WiFi 7 peut être tellement plus rapide que le WiFi 6.











TECHPOWERUP