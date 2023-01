[CES 2023] Moniteurs ASUS ROG Swift Pro PG248QP 540 Hz et ROG Swift PG27AQDM OLED 240 Hz.



Il est peut-être petit, mais il est rapide ! Le nouveau ROG Swift Pro PG248QP est un écran de jeu planaire de 24,1 pouces doté d'une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), mais d'un taux de rafraîchissement incroyable de 540 Hz, ce qui en fait l'écran de sport électronique le plus rapide au monde. Cet écran est si rapide qu'ASUS a installé un écran 144 Hz à côté pour le comparer, et on pouvait voir la différence. Le moniteur dispose également de NVIDIA G-SYNC et de NVIDIA Reflex Analyzer, ainsi que d'un hub USB 3.2, ce qui vous permet de brancher votre souris de jeu compatible Reflex sur le moniteur, et le moniteur lui-même sur une source USB 3.2 en amont, en plus de la connexion DisplayPort. Un autre aspect intéressant de ce moniteur est qu'ASUS a intégré un DAC audio USB haut de gamme provenant d'ESS, de sorte que vous pouvez brancher votre casque analogique à l'écran et obtenir une qualité audio comparable à celle d'une solution audio embarquée haut de gamme, ou même d'une carte son discrète de milieu de gamme.















Ailleurs sur le stand d'ASUS ROG, nous avons vu l'ASUS ROG Swift PG27AQDM-OLED, le moniteur de jeu le plus rapide de la société à utiliser une dalle OLED. Ce moniteur de 27 pouces offre une résolution WQHD (2560 x 1440 pixels), avec un temps de réponse de 0,03 ms et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, en plus d'une luminosité maximale de 1000 nits et d'une couverture DCI-P3 de 99 %. La dalle est dotée d'un micro-revêtement antireflet. Les écrans OLED ont tendance à produire plus de chaleur que les écrans LCD rétroéclairés, c'est pourquoi ce moniteur intègre une série d'innovations thermiques visant à prolonger la durée de vie de la dalle OLED. Il prend en charge AMD FreeSync Premium,



TECHPOWERUP