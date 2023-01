[CES 2023] ROCCAT annonce le Magma Mini, un clavier de jeu à membrane RVB de taille 60 %.



ROCCAT, la marque primée de périphériques pour PC issue du fabricant de casques et d'accessoires de jeu Turtle Beach Corporation (Nasdaq : HEAR), a dévoilé aujourd'hui le dernier né de sa gamme de claviers de jeu pour PC : le clavier Magma Mini 60%. L'empreinte compacte du Magma Mini représente 60 % de la taille d'un clavier de taille normale, ce qui est parfait pour les joueurs sur PC qui ont besoin de plus d'espace pour effectuer des mouvements de souris importants.



Sa plaque supérieure entièrement éclairée comporte cinq zones programmables qui mettent en valeur l'étonnant éclairage RVB AIMO de ROCCAT. Le Magma Mini est doté de commutateurs à membrane avec un point d'actionnement médian, d'une fonctionnalité de touche étendue avec la technologie EasyShift[+] de ROCCAT, et de la toute dernière norme de résistance à l'eau et à la poussière IP33. Le prix attractif de 49,99 $ du Magma Mini en fait également un excellent clavier de démarrage pour les joueurs PC à la recherche de beauté et de fonctionnalité dans un facteur de forme mini.







" Le Magma Mini est le mini clavier de jeu PC d'entrée de gamme qui se démarque, car il allie le format populaire de 60 % aux performances et à l'éclairage RVB qui font la réputation de ROCCAT ", déclare Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation. "Le Magma Mini offre également une protection durable classée IP33 contre la poussière, les particules et les déversements, et son PDSF de 50 $ en fait un choix facile pour les joueurs PC qui cherchent à ajouter un éclairage RVB à leur bureau."







Le clavier Magma Mini 60% Gaming de ROCCAT est équipé d'une plaque supérieure translucide avec cinq zones RVB programmables et 10 rétro-éclairages LED. Grâce à l'éclairage AIMO de ROCCAT, les joueurs peuvent profiter d'une expérience vivante et immersive avec 16,8 millions d'options de couleurs RVB. Les joueurs peuvent également synchroniser le Magma Mini avec d'autres produits compatibles AIMO de la célèbre gamme de périphériques PC de ROCCAT, notamment la souris Burst Pro et le casque Elo 7.1 Air ou USB, afin de créer une station de combat de jeu PC vivante qui ne peut être négligée.







Le Magma Mini est également doté de touches à membrane silencieuses et réactives avec un point d'actionnement rapide à mi-chemin pour une frappe très satisfaisante. La technologie anti-ghosting avancée permet aux joueurs d'appuyer sur 20 touches simultanément lorsqu'ils réagissent dans le feu de l'action, et elles seront toutes enregistrées comme prévu, ce qui permet aux joueurs sur PC de garder le contrôle. Le Magma Mini est également équipé de la technologie Easy-Shift[+] de ROCCAT, qui permet aux joueurs d'assigner une fonction secondaire aux touches les plus utilisées, augmentant ainsi la capacité de chaque touche. Le câble d'alimentation du Magma Mini se connecte sur le côté gauche du clavier, ce qui est parfait pour les joueurs qui jouent avec leur clavier incliné, ainsi que pour ne pas gêner les grands mouvements de la souris.







Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP