Les GPU AMD Radeon RX 6000 commencent mystérieusement à mourir, un atelier de réparation allemand reçoit 48 cartes avec des puces fissurées.



AMD n'a pas encore totalement résolu les problèmes de RMA des cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX qui se sont retrouvées avec une solution thermique défectueuse et maintenant il y a des rapports sur les anciens GPU Radeon RX 6000 qui ont mystérieusement commencé à mourir.







Un atelier de réparation allemand reçoit 48 GPU AMD Radeon RX 6000 morts avec des puces mortes, la faute à de mauvais pilotes ?



Le Techtuber et réparateur allemand KrisFix-Germany a publié une vidéo expliquant comment son magasin a reçu plusieurs cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 pour réparation. Le magasin a reçu 61 cartes au total qui étaient un mélange de Radeon RX 6900 et RX 6800 et sur 61, 48 cartes sont arrivées avec un GPU mort. Kris déclare que c'est la première fois qu'il a vu autant de GPU arriver dans son magasin avec un GPU mort.



Une petite vidéo explicative : Cliquez ICI.



Mais il n'y a pas que le GPU qui est mort, les 48 cartes ont un rail SOC court-circuité, un rail mémoire court-circuité et un rail contrôleur mémoire court-circuité. Lorsque nous avons demandé aux utilisateurs ce qu'ils faisaient avec leurs cartes, la plupart d'entre eux ont répondu différemment. Certains ont dit qu'ils jouaient normalement tandis que d'autres regardaient YouTube ou même avaient leur PC en veille lorsque le GPU est tombé en panne. Mais une chose qui correspond à tous les GPU concernés est la version du pilote. Il est indiqué que tous les GPU utilisaient les derniers pilotes lancés l'année dernière en décembre, à savoir Adrenalin 22.11.2 (WHQL).



De plus, KrisFix ne mentionne pas quels AIBs sont livrés avec les GPU morts mais celui montré dans la vidéo est un design AMD MBA qui est utilisé par les cartes graphiques de référence Radeon RX 6900 / RX 6800. Nous ne pouvons pas encore imputer le problème aux pilotes ou à cette variante particulière sans approfondir le problème, mais il doit être pris au sérieux.







KrisFix partage également quelques clichés en gros plan des GPU qui ont été fissurés et il semble que les dommages soient assez sérieux.















Pour l'instant, nous pouvons conseiller aux utilisateurs de ne pas utiliser les derniers pilotes pour leurs cartes car Buildzoid affirme que ce ne sera pas la première fois qu'un fabricant de GPU désactive accidentellement la protection thermique dans une nouvelle version de pilote. Certains utilisateurs ont également signalé avoir entendu un gémissement agressif de la bobine avec les nouveaux pilotes, ce qui n'était pas le cas auparavant.



