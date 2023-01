[CES 2023] ASUS dévoile la manette Xbox ROG Raikiri Pro avec un superbe écran OLED intégré.



ASUS a dévoilé sa nouvelle manette de jeu hautement personnalisable au CES. La ROG Raikiri Pro est dotée d'un écran OLED intégré, d'une connectivité tri-mode, etc.







Lorsqu'il s'agit de manettes de jeux vidéo, les joueurs sont très pointilleux sur ce qu'ils utilisent. Ils veulent une manette réactive et durable qui les aidera à obtenir ce tir de tête vital. ASUS est connu pour ses produits de qualité, et il est maintenant entré dans l'arène des contrôleurs avec son ROG Raikiri Pro.



Une petite présentation en vidéo : Cliquez ICI.



La caractéristique la plus intrigante du Raikiri Pro est sans doute son écran OLED. Les joueurs pourront personnaliser les animations, afficher les indicateurs d'état et changer de profil directement à partir de l'écran OLED. Deux boutons situés au-dessus de l'écran OLED peuvent être utilisés pour passer d'un profil de contrôleur à un autre, même au milieu d'une bataille acharnée. L'écran OLED peut être personnalisé via l'Amoury Crate d'Asus.



La manette Raikiri Pro est idéalement conçue pour fonctionner avec les plateformes PC et Xbox. Sa connectivité tri-mode rend la manette extrêmement polyvalente avec l'USB-C filaire, la RF 2,4GHz à faible latence et le mode Bluetooth. Ainsi, quel que soit le moment ou l'endroit où vous jouez, vous ne devriez avoir aucun problème à connecter la Raikiri Pro.







La plupart des manettes Pro sont connues pour avoir des commandes arrière, ce qui donne aux joueurs une plus grande flexibilité dans la façon dont ils utilisent la manette. La forme ergonomique de la Raikiri Pro offre une prise en main parfaite, quelle que soit la taille de la main, de sorte que les boutons arrière sont toujours confortablement à portée de main. Les quatre boutons arrière gauche et droit sont dotés de bandes croisées pour créer une finition texturée et antidérapante, et chacun fournit un retour tactile à chaque pression. Les joueurs pourront programmer les boutons arrière en tant que touches de raccourci ou les utiliser pour ajuster la sensibilité du joystick à la volée pour un meilleur contrôle.



Une autre caractéristique personnalisable est la sélection des gâchettes. Les gâchettes gauche et droite offrent une gamme complète de mouvements et comprennent un mode de verrouillage de la gâchette courte. Il est possible de personnaliser davantage Amoury Crate en ajustant les zones mortes des gâchettes en fonction des préférences de chacun.







Il est essentiel de disposer d'un son de qualité supérieure pour entendre les bruits de pas au milieu d'une bataille. Le ROG Raikiri Pro est doté d'une prise casque de 3,5 mm qui offre un son de qualité supérieure et fidèle à la réalité. Il est alimenté par le DAC ESS intégré et prend en charge un bouton de sourdine pour activer et désactiver le chat vocal. Il convient de noter que la connexion du casque n'est disponible qu'en mode filaire.







Il existe également une version non-pro du ROG Raikiri. Il s'agira d'une version filaire et ne disposera que de 2 boutons arrière. Il sera également dépourvu d'un écran OLED. Pour l'instant, les joueurs devront attendre pour savoir quand les manettes ASUS Raikiri seront disponibles et combien elles coûteront.



HOTHARDWARE