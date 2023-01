[CES 2023] Thermaltake présente les boîtiers PC de la série CTE au CES 2023.



Thermaltake Technology est fier de présenter sa toute nouvelle gamme de boîtiers PC CTE (Centralized Thermal Efficiency) qui sera présentée au cours du CES 2023. Les châssis PC de la série CTE de Thermaltake sont conçus pour offrir des performances thermiques et une dissipation de la chaleur optimales grâce à une ventilation accrue du châssis. Le châssis CTE sera disponible en trois modèles différents et comprendra des panneaux axés sur le TG et l'air, offrant un choix d'options cosmétiques. En outre, avec l'optimisation du refroidissement par air, AIO/DIY liquide, la gamme CTE est destinée à offrir un haut degré de performance thermique pour supporter les dernières cartes graphiques du marché et les futures constructions de PC de jeu à haute performance.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Technologie CTE de Thermaltake







La nouvelle technologie CTE de Thermaltake rompt avec la conception conventionnelle des châssis grâce à sa disposition interne reformatée. Elle a été créée de toutes pièces pour répondre au besoin toujours croissant d'efficacité thermique. Cette approche fournit un chemin de flux d'air robuste et efficace à l'intérieur du châssis en déplaçant les sources de chaleur critiques plus près de l'admission et en offrant un chemin d'échappement plus efficace. En outre, l'abondance d'emplacements de montage pour les ventilateurs de refroidissement et les radiateurs AIO/DIY, d'une taille allant jusqu'à 420 mm, rend la série CTE idéale pour tous les types de refroidissement, à eau ou à air. L'approche globale a permis à CTE d'offrir une solution meilleure et plus efficace tout en offrant aux utilisateurs une grande quantité de personnalisation pour la construction et le modding afin de créer des œuvres d'art uniques.



La gamme CTE comprend les tout nouveaux ventilateurs de la série CT, disponibles en 120 mm et 140 mm, en noir ou en blanc, avec ou sans RGB pour une meilleure compatibilité. Les ventilateurs de la série CT sont équipés d'un moteur PWM de nouvelle génération et d'un roulement hydraulique pour une fiabilité sans précédent, combinés à une conception unique des pales pour pousser l'air plus loin qu'un ventilateur traditionnel, même à des vitesses inférieures à 1500 tours/minute.



Caractéristiques principales de la série Thermaltake CTE



- La rotation à 90 degrés de la carte mère offre des voies de circulation d'air plus efficaces.

- Les options Full Mesh Airflow et TG Panel sont disponibles.

- Efficacité accrue pour l'admission d'air froid et l'extraction de la chaleur.

- Plusieurs emplacements de montage de radiateurs AIO et LCS supportant jusqu'à 420 mm.

- Emplacements PCI-E rotatifs brevetés pour afficher les cartes graphiques horizontalement ou verticalement.

- Les nouveaux ventilateurs de la série CT sont disponibles en noir ou en blanc et en RGB ou non-RGB, avec de nouveaux boîtiers.



Disponibilité



Les nouveaux boîtiers de la série CTE de Thermaltake seront disponibles chez les principaux détaillants à partir d'avril 2023. Pour en savoir plus sur le facteur de forme CTE conçu par Thermaltake, rendez-vous sur cte.thermaltake.com.



