[CES 2023] EK Pro lance les Water Blocks pour CPU Intel Xeon Scalable de 4ème génération.

[CES 2023] EK Pro lance les Water Blocks pour CPU Intel Xeon Scalable de 4ᵉ génération.



EK, le principal fabricant de matériel de refroidissement liquide, annonce la disponibilité de deux solutions de refroidissement liquide hautes performances pour la famille de processeurs Intel "Sapphire Rapids". Ces blocs d'eau monosocket LGA4677 sont spécialement conçus pour refroidir les CPU Intel Xeon Scalable de 4ème génération, optimisés pour les professionnels des stations de travail avancées et allant jusqu'à 60 cœurs.











EK a une grande expérience des besoins exigeants des charges de travail intensives en threads et en E/S dans des secteurs tels que l'architecture, l'ingénierie et la construction, les médias et le divertissement, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Cela leur a permis de créer le EK-Pro CPU WB 4677, un bloc d'eau conçu pour fournir une marge thermique suffisante pour maximiser les avantages de la performance de la technologie Intel Turbo Boost tout en maintenant des températures de fonctionnement saines pour le processeur. L'objectif d'EK était de créer une solution de refroidissement liquide qui permette aux clients de fonctionner au maximum de leurs performances sans être gênés par des problèmes thermiques.











EK-Pro CPU WB 4677 Ni + Acetal



Il s'agit d'un bloc d'eau dédié aux stations de travail pour les processeurs Intel LGA 4677. Le bloc d'eau EK-Pro CPU WB 4677 Ni + Acetal comporte un total de 3 ports filetés standard G1/4" situés sur le dessus du bloc d'eau et est destiné aux stations de travail et aux racks de serveurs plus hauts.



EK-Pro CPU WB 4677 Rack Ni + Acetal



L'EK-Pro CPU WB 4677 Rack Ni + Acetal est un bloc d'eau dédié aux serveurs, compatible avec les racks 1U. Développé explicitement pour les processeurs Intel LGA 4677, il comporte 4 ports G1/8" répartis sur deux côtés pour une gestion plus facile des tubes et une compatibilité ultime avec les racks à profil bas.



Disponibilité et prix



Les blocs d'eau EK-Pro CPU WB 4677 sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en pré-commande sur la boutique en ligne EK.



- EK-Pro CPU WB 4677 Ni + Acetal : 146.91 euros,

- EK-Pro CPU WB 4677 Rack Ni + Acetal : 146.91 euros.



TECHPOWERUP