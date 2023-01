[CES 2023] Intel lance les processeurs évolutifs Xeon de 4e génération, les processeurs et les GPU de la série Max.



Intel a marqué aujourd'hui l'un des lancements de produits les plus importants de son histoire en dévoilant les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération (nom de code Sapphire Rapids), la série Intel Xeon CPU Max (nom de code Sapphire Rapids HBM) et la série Intel Data Center GPU Max (nom de code Ponte Vecchio), offrant à ses clients un bond en avant dans les performances, l'efficacité et la sécurité des centres de données et de nouvelles capacités pour l'IA, le cloud, le réseau et la périphérie, ainsi que les superordinateurs les plus puissants du monde.







En travaillant aux côtés de ses clients et partenaires avec la 4e génération de Xeon, Intel fournit des solutions et des systèmes différenciés à l'échelle pour relever leurs plus grands défis informatiques. L'approche unique d'Intel, qui consiste à fournir une accélération adaptée aux charges de travail et des logiciels hautement optimisés pour des charges de travail spécifiques, permet à l'entreprise de fournir les bonnes performances à la bonne puissance pour un coût total de possession optimal. En outre, en tant que processeurs de centre de données les plus durables d'Intel, les processeurs Xeon de 4e génération offrent aux clients une gamme de fonctions de gestion de la puissance et des performances, permettant une utilisation optimale des ressources du processeur pour les aider à atteindre leurs objectifs de durabilité.







"Le lancement des processeurs Xeon Scalable de 4e génération et de la famille de produits Max Series est un moment crucial pour alimenter le redressement d'Intel, relancer notre chemin vers le leadership dans le centre de données et accroître notre empreinte dans de nouveaux domaines ", a déclaré Sandra Rivera, vice-présidente exécutive d'Intel et directrice générale du Data Center and AI Group. "La 4e génération de Xeon d'Intel et la famille de produits de la série Max offrent ce que les clients recherchent vraiment - des performances et une fiabilité de premier plan dans un environnement sécurisé pour répondre à leurs besoins réels - ce qui accélère le temps de valorisation et stimule leur rythme d'innovation. "







Contrairement à tout autre processeur pour centre de données sur le marché et déjà dans les mains des clients aujourd'hui, la famille Xeon de 4e génération développe considérablement la stratégie et l'approche d'Intel axées sur la charge de travail.



Des performances et des avantages durables de premier plan avec la plus grande accélération intégrée



Aujourd'hui, plus de 100 millions de Xeon sont installés sur le marché, qu'il s'agisse de serveurs sur site exécutant des services informatiques, y compris les nouveaux modèles commerciaux "as-a-service", d'équipements de réseau gérant le trafic Internet, de stations de base sans fil à la périphérie ou de services en nuage.



S'appuyant sur des décennies d'innovation et de leadership en matière de centres de données, de réseaux et de périphérie intelligente, les nouveaux processeurs Xeon de 4e génération offrent des performances de pointe avec le plus grand nombre d'accélérateurs intégrés de tous les CPU au monde pour relever les défis informatiques les plus importants des clients dans les domaines de l'IA, de l'analytique, des réseaux, de la sécurité, du stockage et du HPC.



Par rapport aux générations précédentes, les clients des processeurs Intel Xeon de 4e génération peuvent s'attendre à une amélioration moyenne de 2,9 fois la performance par watt pour les charges de travail ciblées lorsqu'ils utilisent les accélérateurs intégrés, à des économies d'énergie pouvant atteindre 70 watts par processeur en mode d'alimentation optimisée avec une perte de performance minimale, et à un coût total de possession de 52 % à 66 % inférieur.



Développement durable



Grâce à l'étendue des accélérateurs intégrés dans les Xeon de 4e génération, Intel réalise des économies d'énergie au niveau de la plate-forme, ce qui réduit la nécessité d'une accélération discrète supplémentaire et aide nos clients à atteindre leurs objectifs de développement durable. En outre, le nouveau mode de consommation optimisée permet d'économiser jusqu'à 20 % de l'énergie consommée par les sockets avec un impact sur les performances inférieur à 5 % pour certaines charges de travail. De nouvelles innovations en matière de refroidissement par air et par liquide réduisent encore la consommation totale d'énergie des centres de données ; et pour la fabrication des Xeon de 4e génération, ils ont été construits avec 90 % ou plus d'électricité renouvelable sur des sites Intel dotés d'installations de récupération d'eau de pointe.



Intelligence artificielle



En matière d'intelligence artificielle, et par rapport à la génération précédente, les processeurs Xeon de 4e génération atteignent des performances d'inférence et d'entraînement PyTorch en temps réel jusqu'à 10x5,6 supérieures grâce aux accélérateurs Intel Advanced Matrix Extension (Intel AMX) intégrés. La 4e génération de processeurs Xeon d'Intel permet d'atteindre de nouveaux niveaux de performance pour l'inférence et l'apprentissage dans un large éventail de charges de travail d'IA. La série Max de CPU Xeon étend ces capacités pour le traitement du langage naturel, les clients constatant une accélération allant jusqu'à 20x12 sur les grands modèles de langage. Avec la suite logicielle d'Intel pour l'IA, les développeurs peuvent utiliser l'outil d'IA de leur choix, tout en augmentant leur productivité et en accélérant le développement de l'IA. La suite est portable depuis la station de travail, ce qui lui permet d'évoluer dans le nuage et jusqu'à la périphérie. Elle a été validée avec plus de 400 modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour les cas d'utilisation de l'IA les plus courants dans tous les secteurs d'activité.



Mise en réseau



La 4e génération de Xeon offre une famille de processeurs spécifiquement optimisés pour les charges de travail de réseau et de périphérie à haute performance et à faible latence. Ces processeurs sont un élément essentiel de la fondation qui conduit à un avenir plus défini par logiciel pour des industries allant des télécommunications et du commerce de détail à la fabrication et aux villes intelligentes. Pour les charges de travail centrales de la 5G, les accélérateurs intégrés permettent d'augmenter le débit et de réduire la latence, tandis que les avancées en matière de gestion de l'énergie améliorent à la fois la réactivité et l'efficacité de la plateforme. En outre, par rapport aux générations précédentes, la 4e génération de Xeon offre jusqu'à deux fois la capacité du réseau d'accès radio virtualisé (vRAN) sans augmenter la consommation d'énergie. Les fournisseurs de services de communication peuvent ainsi doubler les performances par watt pour répondre à leurs besoins critiques en matière de performances, d'évolutivité et d'efficacité énergétique.



Calcul haute performance



La 4e génération de Xeon et la famille de produits Intel Max Series apportent une architecture évolutive et équilibrée qui intègre le CPU et le GPU avec l'écosystème logiciel ouvert de oneAPI pour les charges de travail informatiques exigeantes en HPC et en IA, résolvant ainsi les problèmes les plus difficiles du monde.



Le Xeon CPU Max Series est le premier et le seul processeur x86 doté d'une mémoire à large bande passante, accélérant de nombreuses charges de travail HPC sans qu'il soit nécessaire de modifier le code. Le processeur Intel Data Center GPU Max Series est le processeur Intel à plus haute densité et sera disponible dans plusieurs facteurs de forme pour répondre aux différents besoins des clients.



Le processeur Xeon série Max offre 64 gigaoctets de mémoire à large bande passante (HBM2e) sur le boîtier, ce qui augmente considérablement le débit de données pour les charges de travail HPC et AI. Par rapport aux processeurs Intel Xeon Scalable haut de gamme de 3e génération, les processeurs Xeon Max Series offrent des performances jusqu'à 3,7 fois supérieures pour toute une série d'applications du monde réel, comme la modélisation des systèmes énergétiques et terrestres.



En outre, la série Max des GPU pour centres de données regroupe plus de 100 milliards de transistors dans un boîtier de 47 carreaux, ce qui permet d'atteindre de nouveaux niveaux de débit pour des charges de travail difficiles comme la physique, les services financiers et les sciences de la vie. Associée au Xeon CPU Max Series, la plate-forme combinée atteint des performances jusqu'à 12,8 fois supérieures à celles de la génération précédente lors de l'exécution du simulateur de dynamique moléculaire LAMMPS.



La plate-forme Xeon la plus riche en fonctionnalités et la plus sûre à ce jour



Signifiant la plus grande transformation de plate-forme qu'Intel ait jamais réalisée, la 4e génération de Xeon est non seulement une merveille d'accélération, mais aussi un exploit de fabrication, combinant jusqu'à quatre tuiles Intel 7 sur un seul boîtier, connectées à l'aide de la technologie de conditionnement Intel EMIB (embedded multi-die interconnect bridge) et offrant de nouvelles fonctionnalités, notamment une bande passante mémoire accrue avec DDR5, une bande passante E/S accrue avec PCIe 5.0 et l'interconnexion Compute Express Link (CXL) 1.1.



La sécurité est à la base de tout cela. Avec la 4e génération de Xeon, Intel propose le portefeuille informatique confidentiel le plus complet de tous les fournisseurs de silicium pour centres de données du secteur, ce qui renforce la sécurité des données, la conformité réglementaire et la souveraineté des données. Intel reste le seul fournisseur de silicium à proposer l'isolation des applications pour l'informatique des centres de données avec Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), qui offre la plus petite surface d'attaque actuelle pour l'informatique confidentielle dans les environnements privés, publics et cloud-to-edge. En outre, la nouvelle technologie d'isolation des machines virtuelles (VM) d'Intel, Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX), est idéale pour le portage des applications existantes dans un environnement confidentiel et fera ses débuts avec Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud et IBM Cloud.



Enfin, l'architecture modulaire de la 4e génération de processeurs Xeon permet à Intel de proposer une large gamme de processeurs dans près de 50 UGS ciblées pour les cas d'utilisation ou les applications des clients, depuis les UGS généralistes jusqu'aux UGS spécialement conçues pour les cas d'utilisation dans les nuages, les bases de données et l'analytique, les réseaux, le stockage et la périphérie à socket unique. La famille de processeurs Xeon de 4e génération est compatible avec la demande et varie en termes de nombre de cœurs, de fréquence, de combinaison d'accélérateurs, d'enveloppe énergétique et de débit mémoire, en fonction des cas d'utilisation et des facteurs de forme ciblés répondant aux exigences réelles des clients.



TECHPOWERUP