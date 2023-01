[CES 2023] Périphériques ASUS ROG au CES : Clavier ROG Azoth et ROG Harpe Ace Aim Lab Edition.



ASUS ROG a présenté une fine gamme de périphériques d'entrée de jeu au CES international 2023. Parmi eux, le clavier sans fil ROG Azoth et la souris sans fil ROG Harpe Ace Aim Lab Edition. Ces deux produits sont proposés en tant que périphériques de compétition pour les professionnels du sport électronique et mettent en œuvre la technologie sans fil ASUS ROG SpeedNova à très faible latence. Le ROG Azoth est un clavier sans fil compact et élégant doté d'un jeu de 81 touches (sans compter le bouton de volume). Il se caractérise par un écran OLED monochrome qui peut être programmé pour afficher des informations HUD en temps réel provenant du jeu, de la surveillance du matériel ou d'à peu près n'importe quoi.























Le clavier ASUS ROG Azoth est équipé de commutateurs mécaniques ROG NX remplaçables à chaud et pré-lubrifiés en usine, de stabilisateurs de clavier ROG et de capuchons de touches PBT à double effet. Le clavier est doté d'un joint d'étanchéité et d'un système d'amortissement à trois couches. Les commutateurs peuvent être re-lubrifiés, un kit de démarrage est inclus avec le clavier. Le module sans fil ROG SpeedNova prend en charge la RF, le Bluetooth, ainsi que la connexion directe USB. La souris ROG Harpe Ace Aim Lab Edition est une souris de jeu sans fil ultra-légère de 54 g, dotée d'un jeu de boutons 3+2 et de l'Optimiseur de paramètres Aim Lab. Sous le capot se trouve un capteur ROG Aimpoint de 36 000 dpi et la technologie sans fil ROG SpeedNova. La souris offre jusqu'à 90 heures d'autonomie en mode RF 2,4 GHz (avec l'éclairage désactivé).



TECHPOWERUP