[CES 2023] Les ordinateurs portables de jeu ASUS ROG au CES : Choix entre "Zen 4" et "Raptor Lake".



Lors du CES international 2023, ASUS ROG a annoncé plusieurs de ses futurs ordinateurs portables de jeu dans plusieurs formats. ASUS était l'une des rares marques de PC de jeu à présenter des produits basés sur les processeurs AMD Ryzen 7000 en plus de ceux basés sur les processeurs Intel Core de 13e génération. L'attraction principale est la ROG Flow Z13 (GZ301-2023), une tablette de jeu ultraportable qui se plie en un bloc-notes - un dispositif très rare.



Elle est équipée d'un écran ROG Nebula 16:10 de 13 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, 165 Hz, un temps de réponse de 3 ms et NVIDIA G-SYNC. Sous le capot, le ROG Flow Z13 est équipé d'un processeur Intel Core i9-13900H 6P+8E et d'un GPU GeForce RTX 4060 Laptop avec Advanced Optimus. L'appareil est doté d'une béquille à 170° et d'un clavier complet détachable.











En 2023 ASUS ROG Zephyrus G14 est le portable de jeu le plus rapide de la société à être équipé d'un processeur AMD. Cet ordinateur portable de 14 pouces au format conventionnel est équipé d'un écran mini-LED de 2560 x 1600 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 3 ms, une couverture DCI-P3 de 100 % et G-SYNC.



Le muscle principal est un processeur AMD Ryzen 7000 series (très probablement de la série Ryzen 7045 "Phoenix Point"), et un GPU GeForce RTX 4090 Laptop. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un portable AMD Advantage, ASUS l'a doté de son propre système de refroidissement intelligent ROG qui intègre des plaques de base à chambre à vapeur et un TIM en métal liquide.















En 2023 ASUS ROG Strix Scar 16 est en tête du peloton avec un écran ASUS Nebula HDR 16 pouces mini-LED avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 3 ms, 100% DCI-P3 et NVIDIA G-SYNC. Les options de processeur vont jusqu'à un processeur phare Intel Core i9-13980HX 8P+16E de 13e génération, et les options de GPU jusqu'à une NVIDIA GeForce RTX 4090 avec 175 W TGP. Ce dernier intègre également le système de refroidissement intelligent ROG avec une ventilation à triple ventilateur, des dissipateurs sur toute la largeur, et le Conductonaut Extreme TIM sur le CPU et le GPU.



