[CES 2023] MSI annonce le moniteur de jeu MAG321QR-QD Quantum Dot IPS.



MSI, le premier fabricant mondial de véritable matériel de jeu, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Nous sommes fiers de vous présenter le dernier né de la célèbre série de moniteurs QD de MSI : le MAG321QR-QD. Doté d'un panneau IPS d'une résolution de 1440p, il vous offre un grand angle de vision et une qualité d'image claire grâce à la technologie des points quantiques de MSI. Les performances chromatiques du MAG321QR-QD sont fantastiques. Le volume des couleurs atteint 97 % en Adobe RGB et 98 % en DCI-P3 et présente les couleurs les plus vives en mode Premium Color par défaut. MSI a également préparé des modes de limitation des couleurs intégrés pour les joueurs qui préfèrent les couleurs précises du travail de productivité.















Le célèbre mode console de MSI a également été mis à niveau sur ce moniteur pour la dernière mise à jour de la console next-gen. Le MAG321QR-QD peut parfaitement prendre en charge le mode console de MSI avec une nouvelle mise à jour de la prise en charge de la fonction VRR. Il permet aux utilisateurs de profiter pleinement des jeux sur les consoles next-gen sans sacrifier la qualité de l'image et sans souffrir de déchirure de l'écran. Pendant ce temps, MSI a également publié un autre moniteur 32 pouces 1440p G321Q avec la dernière mise à jour de la fonction mode console pour différentes options. Ce moniteur est également équipé d'une dalle IPS à taux de rafraîchissement élevé de 170 Hz pour une qualité d'image époustouflante. Toujours en train de s'améliorer, MSI continuera à se lancer des défis dans la conception de moniteurs de jeu, et fera en sorte que vous ayez toujours une longueur d'avance sur vos adversaires.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP