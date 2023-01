Un utilitaire pour gérer l'éclairage LED RGB des cartes AMD Radeon RX 7900 XTX.







Un mois après les premiers drivers AMD Software : Adrenalin Edition supportant les GPU Radeon RX 7900 XT/XTX, AMD vient de publier un utilitaire spécialement dédié à la Radeon RX 7900 XTX qui permet de modifier l'éclairage des deux filets de LED RGB qui entourent le ventilateur central à côté du logo Radeon.







Jusqu'à présent, l'éclairage de ces bandeaux de LED était fixe et de couleur blanche. Avec ce petit logiciel nommé Radeon RX 7900 XTX Series RGB LED, l'utilisateur peut désormais choisir une couleur personnalisée dans l'espace de couleur RGB ou bien choisir d'utiliser une couleur aléatoire. Des effets lumineux peuvent également être sélectionnés comme Morse Code, Color Cycle, Breathing... La vitesse des effets ou encore la luminosité sont également configurables. Evidemment, il est aussi possible de tout simplement désactiver cet éclairage pour ceux qui préfèrent un peu plus de sobriété !



D'après nos constatations, ce logiciel Radeon RX 7900 XTX Series RGB LED contient un utilitaire de mise à jour du firmware. Il s'agit sans aucun doute du seul firmware du contrôleur d'éclairage et non du firmware de la carte elle-même.



Tout comme l'utilitaire d'éclairage des cartes Radeon RX 6800/6900 XT, ce Radeon RX 7900 XTX Series RGB LED a été développé par le constructeur Cooler Master qui a une solide expérience dans le domaine de l'éclairage RGB depuis plusieurs années via son propre logiciel MasterPlus+. Cela explique d'ailleurs l'interface graphique assez proche des deux logiciels.



A noter que cet utilitaire Radeon RX 7900 XTX Series RGB LED ne se destine qu'aux cartes Radeon RX 7900 XTX vendues sous la marque AMD ainsi qu'aux cartes OEM qui utilisent le système de refroidissement basé sur le design de référence. Pour les autres cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX équipées d'un refroidissement et d'un éclairage RGB développés par la marque, il faudra utiliser la solution logicielle de cette dernière ou d'une technologie compatible.



Téléchargement



- Application AMD Radeon RX 7900 XTX Series RGB LED 1.0.0.1 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS