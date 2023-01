Les propriétaires de Ryzen 5 7600X doivent faire attention aux mises à jour du BIOS basées sur ce firmware AGESA.



Normalement, sur les plateformes Ryzen, nous recommandons d'appliquer les nouvelles mises à jour du BIOS dès qu'elles sont disponibles. AMD travaille en permanence sur le firmware AGESA de ses processeurs, et cela se traduit parfois par des améliorations majeures de la stabilité ou des gains de performance grâce à une meilleure performance de la mémoire ou à une meilleure prise en charge des fonctionnalités. Les personnes sur un Ryzen 5 7600X peuvent vouloir attendre, cependant, comme la dernière 1.0.0.4 AGESA a apparemment un bug qui laisse certains processeurs Ryzen 5 7600X incapable de démarrer.







Cette information provient de chi11eddog (@g01d3nm4ng0 sur Twitter), un passionné de matériel informatique qui rapporte que MSI et ASRock ont retiré les mises à jour du BIOS contenant AGESA 1.0.0.4. Bien que chi11eddog semble incertain quant à la véracité du rapport, il remarque néanmoins que la raison est que les processeurs Ryzen 5 7600X qui sont fabriqués à partir de processeurs récoltés avec deux CCD deviennent non amorçables avec le nouveau firmware.







Si vous suivez de manière obsessionnelle les nouvelles et les critiques de matériel (ou si vous lisez régulièrement HotHardware), vous vous souvenez probablement que Der8auer a découpé le dessus d'un Ryzen 5 7600X et a découvert qu'il contenait en fait trois puces au lieu des deux prévues. Il se trouve que certains processeurs 7600X sont en fait récoltés à partir de modèles défectueux à double CCD. On pense que ces puces sont celles qui tombent en panne avec la mise à jour 1.0.0.4.







Lors de son lancement, nous avons trouvé que le Ryzen 5 7600X d'AMD était un peu difficile à vendre sur ses propres mérites en raison des coûts élevés de la plate-forme, mais il constituait un excellent choix si vous prévoyiez de passer à un CPU Socket AM5 plus rapide à l'avenir, avec des performances suffisamment rapides pour l'instant et le prix le plus bas disponible au lancement. Aujourd'hui, nous recommanderions probablement une version non-X 7600 pour le même rôle, car il est moins cher et offre presque les mêmes performances. En outre, il comprend également un refroidisseur de série.



