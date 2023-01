[CES 2023] BenQ présente des moniteurs de jeu OLED et Fast-IPS au CES.



La société BenQ, spécialiste de l'affichage et de la projection sur PC, a présenté trois de ses derniers moniteurs de jeu Mobiuz au CES international 2023. L'attraction principale était le Mobiuz EX480UZ, un écran de jeu grand format de 48 pouces doté d'une dalle OLED. Cet écran offre une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) avec un temps de réponse ultra rapide de 0,1 ms (GTG), et couvre 98 % de DCI-P3 avec un delta ≤2. Il utilise des entrées HDMI 2.1, et comprend un puissant ensemble de haut-parleurs internes composé de deux canaux frontaux de 5 W, et d'un woofer de 10 W. Le moniteur prend en charge AMD FreeSync Pro.



















Le Mobiuz EX270QM est un moniteur WQHD (2560 x 1440 pixels) de 27 pouces doté d'une dalle Fast-IPS qui offre une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, avec un temps de réponse de 1 ms (GTG) et une couverture DCI-P3 de 98 %, ainsi que la prise en charge de DisplayHDR 600. Il utilise une entrée HDMI 2.1 à large bande passante et prend en charge AMD FreeSync Pro. Enfin, il y a le Mobiuz EX270M, qui a la même taille de 27 pouces, mais avec une résolution inférieure Full HD (1920 x 1080), la même fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms, mais avec une couverture sRGB de 99 % et la prise en charge d'AMD FreeSync Premium Pro. Ce moniteur est équipé d'une configuration de haut-parleurs 2.1 avec des haut-parleurs de canal frontal de 2,5 W et un caisson de basses de 5 W.



TECHPOWERUP