[CES 2023] Cartes Lexar Fly microSDXC pour les drones avec caméra et cartes CFexpress 1900 MB/s en photo.



Lors du CES international 2023, Lexar a présenté la série Fly de cartes microSDXC optimisées pour les applications de petits drones avec caméra. Ces cartes ont une plage de température plus large, sont optimisées pour une faible consommation et répondent à la classe SD V30 (au moins 30 Mo/s de vitesse d'écriture stable), ce qui les rend capables d'enregistrer des vidéos 4K UHD @ 30 Hz. Les cartes microSDXC de la série Play sont optimisées pour des performances de lecture élevées et ciblent les consoles de jeu portables. Elles offrent des vitesses de lecture allant jusqu'à 150 Mo/s et des capacités allant jusqu'à 1 To. Les cartes sont disponibles dans les tailles de 64 Go, 128 Go et 256 Go. Ailleurs sur le stand de Lexar, nous avons découvert les cartes CFexpress les plus rapides pour les reflex numériques et les caméras vidéo haute performance.























Les nouvelles cartes CFexpress de type A de la série Lexar Professional ont des capacités allant jusqu'à 320 Go, avec des taux de transfert allant jusqu'à 900 Mo/s et des vitesses d'écriture garanties de 400 Mo/s. Les cartes CFexpress de type B, plus grandes, peuvent atteindre une capacité de 2 To, avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 1900 Mo/s et des écritures garanties à 400 Mo/s (le chiffre de 400 Mo/s est une norme industrielle arbitraire visant à garantir qu'un format particulier d'enregistrement vidéo ne rencontre pas d'erreurs d'écriture sur le support). La série Lexar Professional Gold, plus haut de gamme, est destinée aux appareils d'enregistrement vidéo RAW 8K (la dernière génération de caméras ARRI et Red). Elle prend en charge le format XQD, 1900 Mo/s en lecture et 1500 Mo/s en écriture. Les formats de type A et de type B ont des capacités allant jusqu'à 2 To.



Au sommet absolu de la pile se trouve la série Diamond de Lexar Professional, qui vise le même marché de l'enregistrement vidéo RAW 8K que la série Gold, mais avec la prise en charge du VPG400 et des vitesses d'écriture maximales de 1700 Mo/s, ce qui donne aux cinéastes une marge de manœuvre pour des cadences d'images encore plus élevées et les normes HDR et couleur à venir. Le seul compromis est la capacité, et les deux formats de cartes ne sont disponibles que dans des tailles allant jusqu'à 512 Go.



TECHPOWERUP