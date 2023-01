[CES 2023] Lexar relance l'intérêt des passionnés pour la DDR4 avec la dernière mémoire ARES, et présente également les modules de mémoire EXPO+XMP3.



Lexar a étendu sa dernière génération de produits pour amateurs de mémoire ARES RGB au segment DDR4, avec sa série de mémoires ARES RGB DDR4. Disponibles en kits de 16 Go (2x 8 Go) à double canal, ces modules sont dotés d'un profil Intel XMP 2.0 pour la DDR4-4000 et d'un éclairage LED RVB contrôlable par logiciel.















Dans le camp de la DDR5, Lexar présente son module de mémoire DDR5-6000 validé sur la plateforme AMD Ryzen 7000 "Zen 4", avec un profil AMD EXPO qui permet d'atteindre les vitesses, les timings et les sous-timings spécifiques à AMD annoncés. Sur les machines Intel, le profil XMP 3.0 inclus permet d'activer les timings et les sous-timings pertinents en plus de la vitesse DDR5-6000. Il existe une version non-RGB de la série DDR5 d'ARES à des variantes de vitesse inférieures, à DDR5-5200 (JEDEC-standard SPD).



TECHPOWERUP