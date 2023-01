[CES 2023] In Win présente la gamme P-II de blocs d'alimentation ATX 3.0.



In Win a présenté la ligne d'alimentations P-II qui offre un support ATX 3.0 + PCIe Gen 5 specs, et une efficacité 80 Plus Gold. La gamme comprend quatre modèles basés sur la puissance : la P75II (750 W), la P85II (850 W), la P105II (1050 W) et la P130II (1300 W). Le modèle haut de gamme de 1300 W est équipé de deux connecteurs ATX 12VHPWR à 16 broches pouvant fournir une puissance continue de 600 W et une tolérance d'excursion conforme aux spécifications PCIe Gen 5, tandis que les trois autres modèles ne comportent qu'un seul de ces connecteurs.



















Les modèles 1050 W et 1300 W comprennent également six connecteurs d'alimentation PCIe 6+2 broches, alors que les modèles inférieurs en comprennent quatre. Sous le capot, ils sont dotés d'un rail unique de +12 V et des protections électriques les plus courantes. In Win n'a pas révélé le prix, mais offre une garantie de 5 ans sur ces alimentations.



TECHPOWERUP