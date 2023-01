[CES 2023] Cartes mères et cartes graphiques GIGABYTE au CES international 2023.



GIGABYTE a présenté ses dernières cartes mères et cartes graphiques au CES international 2023, couvrant les chipsets Intel 700-series Socket LGA1700 et AMD 600-series Socket AM5. La Z790 AORUS Tachyon est la carte mère LGA1700 haut de gamme de la société, destinée aux professionnels de l'overclocking.



La carte est conçue pour battre les records mondiaux d'overclocking de CPU et de mémoire, avec la solution VRM de CPU la plus puissante de la société, et une configuration de mémoire DDR5 à 1 DIMM par canal, préférée des overclockers pour supporter les overclocks de mémoire les plus élevés avec les timings les plus serrés. Outre les boutons intégrés, il y a plusieurs caractéristiques favorables à l'overclocking : deux ROM BIOS, des connecteurs inclinés pour les boîtiers de banc, des points de mesure de tension consolidés et un programme de configuration du BIOS riche en fonctions.























Du côté d'AMD, la meilleure carte mère Socket AM5 de GIGABYTE est la X670E AORUS Xtreme, qui est une carte mère pleine de fonctionnalités avec probablement les solutions VRM de CPU les plus fortes du marché pour les processeurs Ryzen 7000, et avec le meilleur refroidissement VRM. En plus du slot PCIe Gen 5 M.2 câblé au SoC AM5, vous obtenez des slots Gen 5 supplémentaires qui soustraient le slot x16 PEG. L'AORUS Xtreme possède également le BIOS le plus riche en fonctionnalités de la gamme AM5 de GIGABYTE.



La B650I AORUS Ultra est une carte mère Mini-ITX Socket AM5 haut de gamme basée sur le chipset AMD B650. Malgré sa taille compacte, elle vous offre un emplacement PEG PCI-Express 4.0 x16, un emplacement M.2 Gen 5, et deux emplacements M.2 Gen 4 supplémentaires, en plus de la dernière connectivité filaire et sans fil. Nous avons également pris des clichés de la carte mère B650 AERO G destinée aux créateurs, et de la B650 AORUS Elite AX grand public.



























Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP