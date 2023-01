[CES 2023] Les CLC AIO de DeepCool au CES et le ventilateur de boîtier unique FT14.



DeepCool a présenté une paire de nouveaux refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un au CES international 2023. Il s'agit de la série LT, de la série LS520 et du nouveau ventilateur de boîtier FT14. La série LT se caractérise par la forme géométrique unique de son bloc-pompe, qui ressemble à un cube métallique que l'on aurait décortiqué pour révéler des formes géométriques plus solides à l'intérieur, grâce à une illusion créée par une configuration de miroir à l'infini. DeepCool a déjà lancé la série LT en octobre 2022, mais au CES, elle a présenté de nouvelles variantes entièrement blanches.























Les AIO "intelligents" de la série LS520 sont dotés de blocs-pompes avec des écrans LCD qui permettent de surveiller en temps réel la vitesse de la pompe, la température de la plaque de base et du liquide de refroidissement. Ils sont par ailleurs identiques à la série LS de la mi-2022. Le FT14 fait également son entrée sur le marché. Il s'agit d'un ventilateur de boîtier unique de 140 mm doté d'un cadre carré, qui peut être adapté à des évents de 120 mm en retirant les quatre coins du cadre, pour révéler un cadre intérieur avec des supports de 120 mm. Cela peut s'avérer utile lorsque vous avez un ventilateur de 120 mm qui a de la place pour une plus grande roue.



TECHPOWERUP