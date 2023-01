[CES 2023] GIGABYTE débloque des performances de haut niveau avec les tout nouveaux ordinateurs portables AORUS et AERO.



GIGABYTE annonce ses derniers ordinateurs portables sous les marques AORUS, axée sur les joueurs, et AERO, axée sur les créateurs. Redessinés pour accueillir les derniers CPU et GPU d'Intel et de NVIDIA, ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à niveau, les tout nouveaux ordinateurs portables AORUS et AERO sont conçus pour innover. Les ordinateurs portables phares AORUS 17X et AORUS 15X sont des prouesses de jeu ultimes conçues pour les passionnés, et l'AERO 16 OLED est le summum de ce que devrait être un ordinateur portable haut de gamme pour créateurs.







AORUS 17X et AORUS 15X : Conçus pour la victoire



Propulsés par le CPU 24 cœurs de la 13e génération d'Intel et le GPU de la série NVIDIA GeForce RTX 40, les AORUS 17X et AORUS 15X sont conçus pour une puissance maximale de 175 W, permettant aux joueurs de jouer à des taux d'images ultra rapides. Ces ordinateurs phares sont renforcés par la technologie de refroidissement WINDFORCE Infinity, qui permet de contrôler la température et l'efficacité du refroidissement tout en assurant des performances optimales.



Les nouveaux ordinateurs portables AORUS ont fait un pas de géant en matière de performances d'affichage, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une résolution de 1440p pour les options de 17 et 15 pouces, afin de garantir la rapidité, la fluidité et l'intensité du jeu. L'élégant châssis en alliage d'aluminium CNC s'associe au design inspiré des vaisseaux spatiaux et à la barre lumineuse RVB, donnant aux nouveaux ordinateurs portables AORUS la touche finale d'un ordinateur portable de jeu phare finement conçu.



AERO 16 OLED et AERO 14 OLED : Chaque couleur compte







L'AERO 16 OLED est un ordinateur portable de 16 pouces destiné aux professionnels de la création qui exigent des performances puissantes et une précision parfaite des couleurs. Doté des dernières puces d'Intel et de NVIDIA, l'AERO 16 OLED est l'un des ordinateurs portables de création les plus rapides avec un écran OLED 4K+ dans un format 16:10, offrant des visuels plus vrais que nature avec une plus grande surface d'écran pour une meilleure productivité. Cet écran époustouflant est également certifié Pantone® et pré-calibré X-Rite™ à un Delta E<1, ce qui en fait l'ordinateur portable de création le plus calibré en termes de couleurs au monde.



Grâce à la technologie OLED, l'AERO 16 OLED peut réduire les émissions de lumière bleue jusqu'à 6,5 % tout en maintenant les performances de couleur et la luminance. Les certifications TÜV Rheinland Eyesafe® et SGS rassurent le confort des yeux des créateurs après une longue session de travail. Le châssis élégant en alliage d'aluminium CNC rend l'ordinateur portable léger mais résistant. Le pavé tactile en verre agrandi accroît la productivité grâce à des opérations fluides et précises.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



GIGABYTE lance enfin le très attendu AERO 14 OLED Lightweight Creator Laptop pour faciliter de telles ambitions. Avec son poids plume de 1,49 kg, il séduit les créateurs, les étudiants en design et les employés de bureau. Associé au design breveté de GIGABYTE sans cadre sur 4 côtés et à l'écran OLED 16:10 QHD+ 2,8K, il offre une gamme de couleurs 100 % large DCI-P3 de qualité cinéma qui a passé la certification VESA DisplayHDR™ 600 TrueBlack ainsi que la certification internationale pour la calibration des couleurs par des tiers et la norme de protection des yeux contre la lumière bleue.



Si la taille du châssis a été réduite, la qualité de l'affichage n'a pas été compromise. Le processeur Intel Core i7-13700H de 13e génération et le processeur i5-12500H de 12e génération alimentent le moteur de la créativité, assurant un rendement à la fois dans la créativité et la productivité. Alimentée par le GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 pour ordinateur portable, la plate-forme NVIDIA Studio augmente l'efficacité et la fonctionnalité des applications créatives, offrant aux utilisateurs la liberté de libérer leurs rêves les plus fous en tout lieu et à tout moment. Les créateurs peuvent saisir instantanément des éclairs d'inspiration musicale ou développer leur plan d'affaires à la volée, car leur carrière artistique et créative est prête à décoller.



Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'AORUS.



VORTEZ