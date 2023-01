[CES 2023] ASRock lance quatre moniteurs de jeu dont un UWQHD avec Mini-OLED de 1,3 pouce.



ASRock a annoncé quatre nouveaux modèles de moniteurs, dont l'écran de jeu PG34WQ15R3A de la série Phantom Gaming.



En septembre 2022 de l'année dernière, deux types d'écrans à cristaux liquides de la série ASRock Phantom Gaming ont été lancés :



Le PG34WQ15R2B est un UWQHD de 34 pouces, et le PG27FF1A est un Full HD de 27 pouces.



Le PG34WQ15R3A est un écran à cristaux liquides de jeu incurvé UWQHD de 34 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. En plus de l'antenne LAN sans fil, le support dispose d'un Mini-OLED de 1,3 pouce qui peut afficher vos images et vidéos préférées. La gamme de couleurs est DCI-P3 91%/sRGB 115%, la luminosité est de 550cd/m2, le rapport de contraste est de 3 000:1, la couleur d'affichage est de 16,7 millions de couleurs et l'angle de vision horizontal/vertical est de 178°. Les interfaces sont les suivantes : DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2, prise écouteurs x 1, USB Type-C x 1. Le corps mesure 809,34 mm de largeur, 332,22 mm de profondeur, 581,82 mm de hauteur, et pèse 9,63 kg.







Le PG32QF2B est un écran à cristaux liquides de jeu WQHD de 31,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Le support comprend également une antenne LAN sans fil. La gamme de couleurs est DCI-P3 92 %/sRGB 116 %, la luminosité est de 550 cd/m2, le rapport de contraste est de 3 000:1, la couleur d'affichage est de 16,7 millions de couleurs et l'angle de vision horizontal/vertical est de 178°. L'interface est composée de DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2 et d'une prise écouteurs x 1. Le corps mesure 713,89 mm de large, 283,10 mm de profondeur, 598,01 mm de hauteur et pèse 8,82 kg.







Le PG27Q15R2A est un écran à cristaux liquides incurvé WQHD pour le jeu de 27 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Le support comprend également une antenne LAN sans fil. La gamme de couleurs est DCI-P3 87 %/sRGB 110 %, la luminosité est de 550 cd/m2, le rapport de contraste est de 4 000:1, la couleur d'affichage est de 16,7 millions de couleurs et l'angle de vision horizontal/vertical est de 178°. L'interface est composée de DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2 et d'une prise écouteurs x 1. Le corps mesure 610,34 mm de large, 257,41 mm de profondeur, 568,05 mm de haut et pèse 6,85 kg.







Le PG27F15RS1A est un écran gaming à cristaux liquides incurvé Full HD de 27 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. La gamme de couleurs est DCI-P3 90%/sRGB 113%, la luminosité est de 300cd/m2, le rapport de contraste est de 3 000:1, la couleur d'affichage est de 16,7 millions de couleurs et l'angle de vision horizontal/vertical est de 178°. L'interface est composée de DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 et d'une prise écouteurs x 1. Le boîtier mesure 610,34 mm de large, 192,61 mm de profondeur, 457,91 mm de haut et pèse 5,11 kg.







Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D