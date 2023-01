PS5 : la console en danger lorsqu'elle est à la verticale.



De taille imposante, la console Playstation 5 peut être posée à l'horizontale mais il peut être aussi tentant de la placer verticalement pour gagner un peu de place. Toutefois, la maintenir debout pourrait en fait raccourcir sa durée de vie et augmenter le risque de dysfonctionnements.



La cause viendrait du système de refroidissement et plus spécifiquement du métal liquide utilisé pour refroidir le processeur. Solution alternative à la pâte thermique, il permet d'assurer une dissipation thermique efficace évacuée ensuite hors de la console.



Sony était très fier de pouvoir proposer cette solution de refroidissement particulièrement efficace pour sa console PS5, après plusieurs années de travaux en R&D pour en assurer l'industrialisation.







Le métal liquide en fuite



Ce métal liquide est intégré dans un compartiment pourvu de joints et n'est pas censé s'échapper de cet espace restreint au-dessus du CPU. Toutefois, plusieurs réparateurs alertent sur le fait qu'ils trouvent régulièrement des consoles PS5 dont le métal liquide s'est échappé.







S'il sert d'échangeur thermique, il est aussi conducteur et son étalement sur le reste des composants de la carte mère est un bon moyen de créer des courts-circuits plus ou moins graves.



Entre le processeur qui n'est plus suffisamment refroidi, générant des ralentissements durant le fonctionnement et la diffusion du métal liquide sur les autres composants, la panne est quasi inévitable.



A l'horizontale, moins risqué



Le problème peut se déclencher après avoir laissé la console plusieurs mois en position verticale et en fonction de l'intensité de l'utilisation de la console mais il reste aléatoire, tout en touchant toutes les variantes de PlayStation 5.







Sony ne communique pas sur le sujet et continue d'indiquer que la console PS5 peut être positionnée aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Si de futures évolutions pourraient améliorer l'étanchéité du réservoir de métal liquide ou changer d'échangeur thermique, il est donc plutôt recommandé d'utiliser la console Playstation 5 à l'horizontale, en attendant une éventuelle confirmation.



Le groupe nippon vient d'annoncer avoir écoulé 30 millions d'exemplaires de sa puissante console de salon depuis son lancement et se félicite de laisser derrière lui les problèmes de pénurie qui avaient compliqué son lancement en 2020.



GENERATION-NT