[CES 2023] Les processeurs de bureau AMD Ryzen 7000 Non-X sont déjà disponibles à la vente chez les détaillants.



Les processeurs AMD Ryzen 7000 Non-X sont désormais disponibles à la vente chez différents détaillants avant leur lancement effectif dans le commerce le 10 janvier 2023.







Les processeurs AMD Ryzen 7000 Non-X apparaissent chez divers détaillants dans le monde



L'embargo sur les CPU AMD Ryzen 7000 Non-X, y compris les Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600, ne sera pas levé avant la semaine prochaine, mardi 10 janvier, mais cela n'a pas empêché les détaillants de commencer leurs activités. Ci-dessous, nous avons quelques uns des nombreux détaillants qui ont déjà listé ces CPUs, dont Newegg Canada et Athema UK.



Les liens de vente sont indiqués ci-dessous mais notez que ces prix incluent la TVA et sont plus élevés en raison des différents taux de change :



- Ryzen 9 7900 - £457.20 (Athema UK) : Cliquez ICI,

- Ryzen 9 7900 - 3199 RMB (Taobao CN) : Cliquez ICI,

- Ryzen 7 7700 - £352.80 (Athema UK) : Cliquez ICI,

- Ryzen 7 7700 - 2299 RMB (Taobao CN) : Cliquez ICI,

- Ryzen 7 7700 - No Price (SH VN) : Cliquez ICI,

- Ryzen 5 7600 - 1549 RMB (Taobao CN) : Cliquez ICI.



AMD a présenté trois nouveaux modèles dans sa nouvelle famille de CPU de bureau Ryzen 7000 Non-X, le Ryzen 9 7900 avec 12 cœurs, le Ryzen 7 7700 avec 8 cœurs, et le Ryzen 5 7600 avec 6 cœurs. Les trois nouveaux modèles seront dotés de l'architecture à cœur Zen 4 avec un TDP de 65W, ce qui est beaucoup plus faible que les parties 'X', tout en conservant les mêmes configurations de cœur et l'architecture à cœur Zen 4. Les spécifications de chaque CPU sont indiquées ci-dessous.



AMD Ryzen 9 7900 - 12 cœurs Zen 4 pour seulement 429 Dollars



L'AMD Ryzen 9 7900 comprendra 12 cœurs, 24 threads et 76 Mo de cache (64 Mo L3 + 12 Mo L3) et sa vitesse d'horloge maximale atteindra 5,4 GHz. Le CPU sera vendu au détail à 429 $ US, soit une différence de 120 $ US par rapport au Ryzen 9 7900X. Alors que l'horloge de base reste à voir, l'horloge de boost voit une réduction de 200 MHz, mais compte tenu du prix, cette puce 12-core semble incroyable et je peux déjà voir beaucoup d'utilisateurs passer à cette puce Zen 4 12-core à moins de 500 $ US. AMD positionnera cette puce contre les processeurs Intel Core i9-13900 et Core i9-12900.







AMD Ryzen 7 7700 - Le champion du jeu à 8 cœurs à moins de 350 Dollars



Ensuite, nous avons le Ryzen 7 7700 qui comprendra 8 cœurs, 16 threads, 40 Mo de cache (32 Mo L3 + 8 Mo L3) et une vitesse d'horloge maximale de 5,3 GHz. Le CPU sera vendu au détail à 329 $ US, soit une différence de 70 $ US par rapport au Ryzen 7 7700X vendu au détail à 399 $ US. Le Ryzen 7 7700 semble être cadencé à seulement 100 MHz de moins que le Ryzen 7 7700X, ce qui est impressionnant compte tenu de son budget énergétique de 65W. Le TDP final devrait tomber autour de 90-100W étant donné le multiplicateur 1,375x pour le PPT. Le Ryzen 7 7700 sera positionné contre les Core i7-13700 et Core i7-12700.







AMD Ryzen 5 7600 - Rendre AM5 abordable pour les constructeurs d'entrée de gamme



Enfin, nous avons l'AMD Ryzen 5 7600 qui dispose de 6 cœurs, 12 threads, 38 Mo de cache (32 Mo L3 + 6 Mo L2) et une vitesse d'horloge maximale de 5,1 GHz. Le CPU sera vendu au détail à 229 $ US, soit 70 $ US de moins que le Ryzen 5 7600X, vendu à 299 $ US. La fréquence d'accélération est inférieure de 200 MHz à celle de la puce 'X'. Le Ryzen 5 7600 sera positionné contre les processeurs Core i5-13600 et Core i5-12600.







Dans l'ensemble, les puces semblent offrir les meilleures performances par rapport à la valeur du dollar sur la plate-forme AM5 et nous verrons également des cartes mères A620 moins chères d'ici au milieu de l'année 2023.



Spécifications du processeur de bureau AMD Ryzen 7000 Raphael :







