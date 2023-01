[CES 2023] MSI GeForce RTX 4070 Ti et RTX 4080 Gaming X Trio White en image.



MSI a, pour la première fois, publié des variantes blanches de sa ligne de cartes graphiques Gaming X Trio, de la sous-marque de cartes graphiques haut de gamme la plus reconnaissable de la société. Ce nouveau design original conserve le PCB noir, mais l'associe à une variante du refroidisseur Tri Frozr 3 qui remplace le noir mat+brillant par un schéma bicolore blanc+gris, avec quelques éléments en argent mat.



















Les roues du ventilateur TorX 5 sont également blanches, mais le dissipateur thermique sous-jacent reste dans sa forme originale en aluminium anodisé. Il y a juste assez de travail dans le design pour que la carte ne finisse pas par ressembler à un produit SUPRIM X. L'overclock d'usine de ces cartes sera similaire à celui de leurs cousines conventionnelles. Nous avons eu la confirmation que MSI donne le traitement Gaming X White à au moins deux SKU de cartes graphiques, la GeForce RTX 4080, et la RTX 4070 Ti.



TECHPOWERUP