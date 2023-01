[CES 2023] Une promenade à travers ViewSonic au CES : Des curiosités pour les gamers.



ViewSonic a présenté une série d'écrans et de projecteurs destinés aux bricoleurs, en particulier aux joueurs, sous sa marque Elite de moniteurs de jeu. L'Elite XG272-2K n'est pas seulement un autre moniteur de jeu WQHD (1440p) planaire de 27 pouces, il est doté d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 400 Hz, de la prise en charge d'AMD FreeSync Premium Pro et de NVIDIA G-SYNC (compatible), d'un temps de réponse de 1 ms, d'une luminosité de 400 nits, de DisplayHDR 400 et d'entrées telles que HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-C (entrée d'alimentation de 90 W + DP passthrough).























L'Elite XG341C-2K est un moniteur de jeu Ultrawide (21:9) avec une courbure de 1500R, et une résolution native de 3440 x 1440 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 200 Hz et un temps de réponse de 1 ms. FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 1400, et réduction du flou de mouvement PureXP. Les entrées comprennent HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C. Vous disposez également d'un KVM intégré. Son prix est de 1 500 USD. Le VX2722-4K-OLED est un moniteur OLED pur de 27 pouces avec une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels), avec une couverture 100% Adobe RGB et DCI-P3, une luminosité de 540 cd/m², et HDR True Black 400. Ce moniteur sera disponible à partir de Q4-2023.



Le VX16-OLED est un moniteur portable de 15,6 pouces doté d'une résolution native 4K UHD, d'une couverture DCI-P3 à 100 %, d'un temps de réponse de 1 ms, d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et d'un port USB-C avec alimentation et passage DP. Celui-ci est prévu pour 2H-2023. Enfin, il y a le projecteur de salon à courte focale X2-4K avec une résolution native 4K UHD, un éclairage de 2 900 lumens LED d'une durée de vie de 30 000 heures, un STR de 0,69 à 0,83, des réglages keystone et 4 coins, et des haut-parleurs Harman Kardon intégrés.



Disponible au premier trimestre 2023, celui-ci est proposé au prix de 1 600 Dollars.



TECHPOWERUP