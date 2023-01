[CES 2023] Thermaltake présente la Tower 200 : elle prend du poids tout en laissant de la place pour les derniers GPU.



Thermaltake a présenté au CES international 2023 son dernier boîtier au design original, le Tower 200. Ce boîtier, qui était la pièce maîtresse du stand de Thermaltake, reprend le design emblématique du boîtier cubique Mini-ITX Tower 100 avec sa serre caractéristique en façade. Le Tower 200 a été conçu en tenant compte de la taille croissante des cartes graphiques haut de gamme modernes et des besoins de refroidissement croissants des processeurs haut de gamme actuels.



















Il est visiblement plus grand que le Tower 100, et a été largement testé pour supporter toutes les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4090 à refroidissement par air disponibles (y compris le ROG Strix). Les panneaux latéraux offrent encore plus d'espace pour monter des radiateurs, y compris des AIO de 280 mm, afin de maintenir vos processeurs haut de gamme au frais.



Vous pouvez acheter en option un écran LED à matrice de points qui s'interface avec le logiciel via l'USB 2.0 et peut être configuré pour afficher à peu près n'importe quoi. Le Tower 200 est disponible en noir et en blanc. Le blanc est montré avec une installation de refroidissement liquide DIY, tandis que le noir a un AIO refroidissant le processeur, et une MSI RTX 4090 Gaming X refroidie par air (une carte graphique assez énorme) installée.



TECHPOWERUP