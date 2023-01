[CES 2023] Les produits de refroidissement de Thermaltake mis en pratique.



Thermaltake a dévoilé une multitude de nouveaux produits de refroidissement pour PC dans toute une gamme de facteurs de forme et d'applications. L'attraction principale, cependant, est un nouvel accessoire cool que la société appelle le Pacific TF3 Liquid Cooling System Dashboard. Cet accessoire est destiné à être installé à la place du ventilateur arrière de 120 mm du boîtier et à être raccordé à votre système de refroidissement liquide. Il affiche en temps réel la température ambiante à l'intérieur du boîtier, la température du liquide de refroidissement et la pression du liquide de refroidissement, grâce à trois jauges analogiques.



















La société a mis à jour la gamme de ventilateurs de radiateur empilables SwaFan. Ces ventilateurs peuvent être "joints à la hanche" en groupes de trois au maximum, ce qui vous permet de ventiler un radiateur de 360 mm sans que des câbles ne dépassent de chaque ventilateur. Avec le SwaFan EX, le "pont" inter-fan gère l'alimentation PWM, ainsi que le RGB adressable. Thermaltake a amélioré le couplage entre les ventilateurs en utilisant des joints magnétiques (similaires à un connecteur MagSafe), en ajoutant la possibilité de détacher la roue (ce qui facilite le nettoyage) et en introduisant deux ensembles de LED RVB (le premier à l'intérieur du moyeu de la roue et le second le long de l'alésage du cadre), avec un total de 20 diodes par ventilateur. Le SwaFan EX est disponible dans les tailles 120 mm et 140 mm.



Le ToughLiquid Ultra 420 RGB est le nouveau produit phare de Thermaltake en matière de CLC AIO. Optimisé pour les derniers types de processeurs haut de gamme, ce refroidisseur est doté d'un bloc-pompe avec un écran OLED haute couleur qui peut afficher n'importe quoi, et d'un radiateur massif de 420 mm x 140 mm avec un trio de ventilateurs ToughFan 14 RGB à haute pression statique qui tournent à des vitesses allant jusqu'à 2 000 tr/min.







La plaque de distribution de liquide Pacific Core P6 DP-D5 Plus DIY est massive, avec de la place pour jusqu'à 350 ml de liquide de refroidissement, et la possibilité d'être montée le long de la façade d'un boîtier qui a une façade en verre trempé. La plaque est parsemée de pas moins de 18 LED ARGB. Le clou de ce produit est un écran matriciel de 3,9 pouces qui peut être utilisé pour afficher n'importe quoi, y compris la température du liquide de refroidissement.







Enfin, il y a le ToughAir 710, un refroidisseur de CPU à air haut de gamme doté d'un design à double ailette en aluminium qui s'appuie sur deux ventilateurs de 140 mm à haute pression statique, et qui prend en charge les derniers types de sockets de CPU. Thermaltake affirme que ce refroidisseur peut supporter des charges thermiques allant jusqu'à 250 W TDP.







TECHPOWERUP