[CES 2023] ATX 3.0 et 12VHPWR : la saveur de la saison avec les derniers PSUs de Thermaltake.



A l'occasion de ce CES, Thermaltake a mis à jour l'ensemble de sa gamme de blocs d'alimentation haut de gamme en introduisant plusieurs nouveaux modèles qui répondent aux spécifications ATX 3.0 et PCIe Gen 5 et sont équipés de connecteurs d'alimentation ATX 12VHPWR à 16 broches qui peuvent fournir jusqu'à 600 W de puissance continue et tolérer des excursions dans le cadre de la spécification PCIe Gen 5.



La ToughPower iRGB Titanium est disponible en 1250 W et 1650 W, et est certifié 80 Plus Titanium. Les ventilateurs de 140 mm qui les refroidissent sont équipés de 18 LED RVB adressables. Les deux modèles comprennent deux connecteurs 12VHPWR à 16 broches et prennent en charge un logiciel de surveillance riche en fonctionnalités à partir duquel vous pouvez également contrôler le ventilateur et son éclairage.



















La ToughPower PF3 est proposé dans des capacités de 750 W, 850 W, 1050 W et 1200 W ; il offre une efficacité 80 Plus Platinum, une profondeur de boîtier compacte de 14 cm et au moins un connecteur 12VHPWR à 16 broches. La série ToughPower GF3 ARGB rend la connectivité de nouvelle génération plus abordable et est proposée dans les mêmes capacités de 750 W, 850 W, 1050 W et 1200 W, mais avec une efficacité 80 Plus Gold et un ventilateur de refroidissement éclairé de 140 mm. Le clou du spectacle est la nouvelle série ToughPower SFX, qui se décline en modèles haute puissance de 850 W et 1000 W, au format purement SFX, offrant une efficacité 80 Plus Platinum et au moins un connecteur 12VHPWR à 16 broches.



TECHPOWERUP