[CES 2023] Patriot Viper présente ses nouveaux SSD NVMe Gen 5, ses SSD Gen 4 rapides et d'autres produits de stockage au CES.



Patriot Memory a présenté ses solutions de stockage pour PC de jeu les plus rapides lors du CES international 2023. L'attraction principale est un prototype anonyme de SSD M.2 PCIe Gen 5 NVMe doté d'un système de refroidissement actif. Il s'agit en fait du deuxième SSD Gen 5 à refroidissement actif que nous avons rencontré aujourd'hui, ce qui indique que les futurs SSD NVMe sont sur le point de chauffer. Le disque ES est proposé dans des capacités allant de 1 à 4 To, avec une interface PCI-Express 5.0 x4 et un protocole NVMe 2.0, une combinaison contrôleur+flash inconnue, et des performances annoncées allant jusqu'à 12 Go/s en lecture séquentielle et 10 Go/s en écriture séquentielle.



















Parmi les autres disques internes présentés, citons le Viper P450, un disque NVMe Gen 4 offrant des vitesses séquentielles allant jusqu'à 7 Go/s et jusqu'à 6 Go/s en écriture ; et des capacités allant de 512 Go à 2 To ; un disque VPR450 plus économique basé sur un contrôleur Phison Gen 4 sans DRAM offrant jusqu'à 6 Go/s en lecture et jusqu'à 5 Go/s en écriture. Le Viper VXD est un boîtier SSD externe destiné aux SSD PCIe M.2-2280. Il offre une connexion USB-C, qui se connecte à une puce Realtek RTL9210B qui convertit une liaison montante USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps en une liaison descendante PCI-Express 3.0 x4, offrant ainsi des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 1 Go/s.



