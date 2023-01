[CES 2023] ASUS dévoile le Zenbook Pro 16X OLED avec le design Supernova SoM d'ASUS.



ASUS annonce aujourd'hui la passionnante version 2023 de l'ordinateur portable Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) pour créateurs, doté d'un processeur Intel unique et d'un tout nouveau système sur module (SoM) ASUS Supernova Design. Développé en partenariat avec des entreprises technologiques de premier plan, ce nouvel ordinateur portable est la version la plus puissante jamais commercialisée.



















La conception révolutionnaire et ultra-compacte de l'ASUS Supernova SoM Design permet d'obtenir des performances ultra-puissantes grâce au processeur Intel Core i9-13905H de 13e génération, au GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 pour ordinateur portable avec les pilotes NVIDIA Studio et à la prise en charge de la DRAM LPDDR5X qui offre des vitesses de fréquence de mémoire de 7500 MHz, ce qui est beaucoup plus élevé que la précédente LPDDR5. Le nouveau Zenbook Pro 16X OLED 2023 améliorera sensiblement les performances d'édition vidéo et la capacité de rendu 3D, réduisant ainsi considérablement les temps de traitement pour les flux de travail créatifs.



" Cela a été formidable d'innover avec ASUS pour co-élaborer une technologie de pointe appelée System-on-Module ", a déclaré Josh Newman, vice-président du marketing et de la gestion des produits clients. " Grâce au leadership d'Intel en matière de processeurs et à l'expertise d'ASUS dans le secteur des PC, notre partenariat transforme ces idées en une réalité qui ravit nos clients dans le monde entier ". Le processeur Intel Core de 13e génération intégré au ZenBook Pro 16X OLED est le premier à concrétiser la vision de l'initiative System on Module d'ASUS. "



" Avec l'essor de la connectivité omniprésente et des applications gourmandes en données, les consommateurs d'aujourd'hui exigent des expériences réactives et une autonomie prolongée au bout des doigts ", déclare Raj Hazra, vice-président senior et directeur général de la Compute and Networking Business Unit de Micron. " En tant que composant essentiel du design Supernova SoM d'ASUS, la LPDDR5X de Micron répond au besoin d'un accès plus rapide aux données combiné à des niveaux de consommation réduits, en permettant aux premiers ordinateurs portables au monde dotés de cette mémoire à des vitesses maximales. "



Le design SoM d'ASUS Supernova fournit les principaux composants d'un système de traitement embarqué - y compris les cœurs de processeur, les interfaces de communication et les blocs de mémoire - sur une seule carte de circuit imprimé (PCB) prête pour la production. Cette technique de conditionnement modulaire présente un certain nombre d'avantages, notamment une réduction de 38 % de la zone centrale de la carte mère, ce qui augmente l'efficacité globale du refroidissement du système. Cela laisse de l'espace supplémentaire pour les composants d'alimentation du GPU, permettant à cet appareil d'être équipé du GPU de pointe NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, offrant aux utilisateurs plus de stabilité, de meilleures performances GPU et les aidant à atteindre des valeurs TDP plus élevées.



La conception réduit également la distance entre le CPU et les puces mémoire, ce qui permet d'utiliser de la DRAM LPDDR5X à faible consommation, qui fonctionne à une fréquence de 7500 MHz. En outre, l'ordinateur portable utilise un composé thermique en métal liquide qui réduit la température de l'unité centrale jusqu'à 7° C en mode haute performance, ce qui permet à l'ordinateur portable d'atteindre un TDP total combiné de 155 W.



Né pour les créateurs nomades



L'ASUS Supernova SoM Design offre des performances sans précédent aux créateurs. Grâce aux derniers processeurs, à la nouvelle mémoire LPDDR5X et à l'ASUS Supernova SoM Design, le Zenbook Pro 16X OLED offre un montage vidéo 1,4 fois plus rapide et un rendu 3D jusqu'à 8,9 fois plus rapide que la génération précédente, permettant ainsi aux créateurs de terminer leurs projets en un temps record.



Et avec le design ASUS Supernova SoM, le dernier ASUS Zenbook Pro 16X OLED est disponible avec jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5X, atteignant un incroyable 7500 MHz. Cela permet non seulement d'augmenter les performances de lecture/écriture de la mémoire de 20 %, mais aussi de faire bénéficier les créateurs d'un rendu 3D 1,7 fois plus rapide, ainsi que d'un montage vidéo 2,4 fois plus rapide, par rapport à la mémoire LPDDR5X à 6000 MHz.



Le Zenbook Pro 16X OLED repousse les limites de l'innovation pour augmenter la productivité de tous les créateurs. Il est doté d'un unibody usiné par CNC avec un mécanisme AAS Ultra qui soulève et incline automatiquement le clavier pour assurer un angle de frappe confortable (jusqu'à 7°) et améliore le refroidissement du système, en augmentant le flux d'air de 30%, pour des performances maximales. Il est également doté d'ASUS Dial, le premier cadran physique au monde permettant un contrôle rapide et intuitif des applications créatives, d'un pavé numérique haptique ASUS agrandi et d'un éclairage intelligent avec effets interactifs. La version précédente a remporté de multiples récompenses mondiales, notamment un iF Design Award 2022 et un Red Dot Product Design Award 2022.



Le Zenbook Pro 16X OLED de 2023 présente des visuels améliorés, avec un écran tactile OLED HDR Dolby Vision 16:10 de 3,2 K 120 Hz avec un temps de réponse de 0,2 milliseconde. Il offre un gamut DCI-P3 de qualité cinéma de 100 %, est validé par Pantone pour le rendu des couleurs et est certifié DisplayHDR True Black 500 avec une luminosité de pointe de 550 nits. Il est également certifié TÜV Rheinland pour les soins oculaires.



Il y a aussi un SSD PCIe 4.0 x 4 de 2 To avec une vitesse de transfert de 6500 Mo/s, dans un élégant châssis de 16,9 mm d'épaisseur et de 2,4 kg de légèreté, avec des ports d'E/S complets, dont le dernier lecteur de cartes SD Express 7.0, HDMI 2.1, deux emplacements Thunderbolt 4, et une batterie longue durée de 96 Wh à haute capacité.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP