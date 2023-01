[CES 2023] Thermaltake fait passer la mémoire ToughRAM D5 RGB à des fréquences plus élevées et à davantage d'options de couleurs.



Le stand de Thermaltake au CES était éclairé par un mélange vibrant de modules de mémoire pour PC enthousiastes illuminés, issus de sa série ToughRAM D5 RGB. La société va au-delà des options de couleurs ennuyeuses des dissipateurs thermiques noirs et blancs, et propose désormais des dissipateurs thermiques en aluminium moulé sous pression dans un certain nombre de couleurs, dont l'or, le rouge et le turquoise.























Même les habituels noir et blanc sont dotés de nouveaux motifs imprimés, sous la série ToughRAM D5 RGB XG. Le ToughRAM D5 RGB XG est proposé à des vitesses allant jusqu'à DDR5-6600, avec une capacité par module allant jusqu'à 32 Go et une configuration de LED RVB à 16 diodes, tandis que le ToughRAM D5 RGB ordinaire est proposé à des vitesses allant jusqu'à DDR5-5600, une densité allant jusqu'à 32 Go et une configuration de LED à 6 diodes diffusées par une bande de silicone.



TECHPOWERUP