[CES 2023] ASUS dévoile un arsenal de routeurs de jeux et d'affaires à la pointe de la technologie au CES 2023.



ASUS annonce aujourd'hui au CES 2023 le ROG Rapture GT-BE98, le premier routeur quadri-bande WiFi 7 au monde pour les jeux, et l'ASUS RT-BE96U, un routeur tri-bande WiFi 7 pour la maison et l'entreprise. Les deux routeurs sont dotés des dernières technologies exclusives à WiFi 7, notamment des canaux étendus de 320 MHz dans la bande de 6 GHz, la modulation QAM 4K, le fonctionnement Multi-Link et la perforation Multi-RU.























Pour les entreprises, ASUS dévoile également trois nouveaux appareils ExpertWiFi : le système maillé EBM68, le routeur EBR63 et le point d'accès EBA63, et d'autres solutions de mise en réseau suivront au second semestre 2023. Ces appareils prennent en charge le plus grand nombre de SSID du secteur, des réseaux autodéfinis, jusqu'à 12 nœuds maillés et une sécurité réseau de niveau entreprise. Chaque appareil peut être facilement géré à l'aide de l'application mobile gratuite ASUS Router. Pour les lieux affectés par des murs épais en brique ou en béton, ASUS propose le ZenWiFi Hybrid XC5, le premier routeur maillé Multimedia over Coaxial (MoCA) au monde, qui offre quatre façons de se connecter à des backhauls hybrides tout en prenant en charge des connexions jusqu'à 2,5 Gbps par le biais de backhauls câblés.



Vitesse et style de haut niveau



En plus d'un nouvel ensemble de fonctionnalités réseau, le ROG Rapture GT-BE98 offre également une bande passante allant jusqu'à 25 000 Mbps pour des expériences de jeu inégalées, et l'ASUS RT-BE96U jusqu'à 19 000 Mbps ; tous deux offrent aux pionniers de demain une expérience haut de gamme avec les technologies les plus pointues Le canal 6 GHz des deux routeurs offre des vitesses allant jusqu'à 11 525 Mbps, offrant des performances révolutionnaires pour les jeux en ligne, le streaming, le téléchargement et bien plus encore.



Le GT-BE98 présente également une esthétique distinctive : le dessus est partiellement transparent afin que les utilisateurs puissent apprécier de voir certains des circuits et dissipateurs thermiques avancés qui rendent ce routeur puissant. Dans le même temps, un design graphique audacieux communique l'esprit ROG et même certaines des spécifications de base.



Les deux routeurs sont équipés de puissants processeurs quadricoeurs cadencés à 2,6 GHz, et le GT-BE98 dispose de trois ports LAN 10 Gbps pour gérer le trafic réseau le plus important, tandis que le RT-BE96U dispose d'un port LAN/WAN 10 Gbps et d'un port LAN 10 Gbps. Parallèlement, les utilisateurs bénéficient d'une couverture et d'une portée de signal étendues grâce à la technologie RangeBoost Plus exclusive à ASUS, et le GT-BE98 dispose d'une accélération de jeu à triple niveau qui peut améliorer les connexions du réseau local jusqu'à un serveur de jeu partout dans le monde.



ASUS lancera d'autres routeurs WiFi 7 en 2023.



Une toute nouvelle série de routeurs ExpertWiFi



La série ExpertWiFi présente une esthétique minimaliste et professionnelle, avec un extérieur blanc immaculé conçu pour se fondre dans un environnement professionnel. Ces appareils peuvent être montés sur un mur ou un plafond, ou être laissés libres, selon les préférences de l'utilisateur.



Grâce à la fonction de réseau auto-défini, chacun des ports Ethernet de ces appareils ExpertWiFi peut être attribué à un VLAN pour différents scénarios commerciaux. Les propriétaires d'entreprises peuvent également choisir parmi différents types de portails invités, tels que ceux qui peuvent être utilisés pour les connexions sociales et le WiFi public. Tous ces appareils ExpertWiFi prennent en charge des logos, des marques et des modèles visuels personnalisés afin de s'adapter à des styles d'entreprise particuliers et de s'engager avec les clients de différentes manières.



Qu'il s'agisse d'une petite entreprise ou d'une grande usine, les produits de réseau ExpertWiFi sont préparés pour s'adapter aux besoins du client. Les modèles EBM68, EBA63 et EBR63 prennent également en charge jusqu'à 12 connexions de nœuds, de sorte que les entreprises peuvent étendre considérablement la taille de leur réseau en utilisant des dispositifs compatibles avec AiMesh. Les autres routeurs et systèmes de maillage sont généralement limités à 9 nœuds de maillage.



En prime, cette série ExpertWiFi peut fournir un accès WAN de secours lorsque les services Internet ne sont pas fournis sur place ou lorsqu'ils sont inaccessibles. Dans ce scénario, l'opérateur de l'entreprise peut connecter l'un de ces appareils ExpertWiFi à son téléphone Android ou iPhone avec un câble USB pour utiliser ce téléphone comme un hotspot mobile pour l'ensemble du réseau local.



Enfin, cette série offre également une sécurité réseau de niveau entreprise sous la forme d'un abonnement gratuit aux fonctions ASUS AiProtection Pro et Safe Browsing, avec une configuration et une gestion faciles du réseau WiFi grâce à l'application mobile tout-en-un ASUS Router.



Le premier système maillé MoCA au monde



Lorsque des murs intérieurs épais ont un impact sur la puissance du signal du réseau local, des appareils comme le ZenWiFi hybrid XC5 d'ASUS sont là pour intervenir. Le premier système maillé MoCA au monde offre une combinaison de connexions physiques, de connexions sans fil et de canaux sans fil de 160 MHz pour augmenter les vitesses du réseau jusqu'à 5500 Mbps - 2500 Mbps sur MoCA, 2402 Mbps sur le canal 5 GHz et 574 Mbps sur le canal 2,4 GHz. Partout où l'utilisateur dispose de câbles coaxiaux existants, il peut mettre en place un tel réseau. Un backhaul hybride à quatre voies est également disponible à travers MoCa, les deux bandes WiFi et Ethernet. Parallèlement, les backhauls câblés peuvent prendre en charge jusqu'à 2500 Mbps sur la connexion MoCA, et toutes les connexions à cet appareil peuvent bénéficier des avantages exclusifs d'ASUS : AiMesh, AiProtection, Instant Guard et Safe Browsing.



TECHPOWERUP