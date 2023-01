[CES 2023] ASUS et ROG dévoilent des moniteurs innovants au CES 2023.



ASUS et ROG annoncent aujourd'hui une gamme passionnante d'écrans pour le jeu, la création de contenu professionnel, le travail hybride et le divertissement. ROG continue d'innover en matière d'écrans avec l'introduction du Swift OLED PG27AQDM, le premier moniteur de jeu ROG OLED 1440p, et du Swift Pro PG248QP, le moniteur de jeu esports le plus rapide au monde, qui offre des visuels ultra-fluides à une fréquence étonnante de 540 Hz. Le nouveau Strix XG49WCR de 49 pouces ultra-large et incurvé, le moniteur de jeu Swift PG32UQXR DisplayPort 2.1 et les offres TUF pour les joueurs grand public ont également été présentés.



Les créateurs de contenu apprécieront les derniers ProArt Display OLED PA32DCM et ProArt Display PA279CRV. Le premier est un moniteur professionnel avancé 4K UHD DCI-P3 doté d'un panneau OLED à bandes RVB avec une luminosité maximale de 700 nits. Le ProArt Display PA279CRV est un moniteur IPS 4K UHD doté de la technologie DCI-P3/Adobe RGB à 99 % et de l'USB-C avec une alimentation de 96 W. Il est donc parfait pour les utilisateurs de MacBook et d'ordinateurs portables Windows. De plus, il est conforme aux normes environnementales mondiales EPEAT Gold, ENERGY STAR et TCO.



ASUS a également dévoilé plusieurs moniteurs portables récompensés par le CES Innovation Award. Le ZenScreen MB16QHG de 16 pouces et 120 Hz et le MB17AHD de 17 pouces et 144 Hz sont conçus pour une visualisation confortable en déplacement, tandis que le ZenScreen MB249C de 24 pouces de taille supérieure permet de vivre des expériences hybrides confortables de travail et de divertissement, n'importe où.



L'ASUS BE24ECSBT est un écran IPS FHD de 23,8 pouces doté d'une dalle multitouch à 10 points et d'une connectivité étendue : USB-C (avec mode DP Alt), DisplayPort avec prise en charge de la chaîne, HDMI et hub USB, ce qui le rend parfait pour le travail ou l'apprentissage à distance. Enfin, le projecteur ASUS ZenBeam L2, récompensé par le CES Innovation Award, est doté de la nouvelle fonction ASUS Light Wall qui permet aux utilisateurs de diffuser 26 cinématiques différentes pour un éclairage d'ambiance afin de modifier l'atmosphère de n'importe quelle pièce.



ROG Swift OLED PG27AQDM - L'ultime moniteur de jeu OLED 1440p







Ce moniteur de jeu OLED WQHD (2560 x 1440) de 27 pouces est doté d'un revêtement antireflet à micro-texture, d'un temps de réponse de 0,03 ms et d'une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz pour offrir des fréquences d'images ultrarapides pour des jeux véritablement immersifs. Pour garantir la longévité des OLED, le Swift OLED PG27AQDM comprend un dissipateur thermique personnalisé pour les composants générateurs de chaleur et une nouvelle disposition interne pour améliorer le refroidissement. Le flux d'air interne a été optimisé, et les évents supérieurs sont plus grands pour une meilleure dissipation de la chaleur. La chaleur étant dissipée plus uniformément à l'arrière du moniteur, la température moyenne est inférieure de 5 % à celle des autres moniteurs de jeu de 27 pouces.



L'optimisation intelligente de la tension garantit une luminance constante pour chaque pixel en contrôlant la quantité de tension qui lui est appliquée. ROG a travaillé en étroite collaboration avec le fabricant du panneau pour déterminer la corrélation entre la luminosité des OLED, le niveau de tension et la température opérationnelle. Un algorithme intelligent codé pour le panneau optimise la tension en fonction des changements de température afin de garantir une luminosité constante sur l'ensemble du panneau.



Une fonction de luminosité uniforme maintient le niveau de luminosité constant, même en changeant la taille des fenêtres blanches lumineuses. En outre, le nouveau logiciel DisplayWidget Center permet aux utilisateurs de bricoler les fonctions liées à l'OLED et les paramètres système via une interface intuitive, sans avoir à manipuler l'OSD.



Ce moniteur offre des performances HDR étonnantes et une luminosité de pointe de 1000 nits. La gamme DCI-P3 à 99 % et la précision des couleurs Delta E < 2 garantissent des couleurs exceptionnelles et réalistes, le Swift OLED PG27AQDM étant capable de mettre en valeur les nuances de noir les plus sombres avec une luminosité perceptible élevée. Le Swift OLED PG27AQDM sera disponible au premier trimestre 2023.



Le Swift Pro PG248QP est un moniteur de jeu FHD (1920 x 1080) de 24,1 pouces conçu pour les joueurs professionnels. Il bat des records de vitesse avec un taux de rafraîchissement ultra rapide de 540 Hz (OC). Il arbore un look unique et dispose d'un support ergonomique avec des " griffes " rétractables pour une base plus petite, afin de libérer de l'espace sur le bureau pour les joueurs qui préfèrent avoir leur clavier et leur souris plus près du moniteur. Un processeur NVIDIA G-SYNC intégré comprend NVIDIA Reflex Analyzer pour capturer la latence du système de bout en bout afin que les joueurs sachent comment leur système fonctionne. Un codec ESS USB intégré fournit une latence audio proche de zéro, et inclut un son surround ainsi que des améliorations pour les coups de feu et les bruits de pas dans le jeu.











ROG Strix XG49WCR







Le ROG Strix XG49WCR est un moniteur gaming de 49 pouces, 32:9 (5120 x 1440) super-ultrawide 1800R incurvé avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des visuels de jeu incroyablement immersifs et doux comme du beurre. Il comprend un commutateur KVM intelligent qui permet à l'utilisateur d'utiliser un clavier et une souris pour basculer facilement le contrôle entre deux appareils connectés au moniteur. Le Strix XG49WCR est doté de la technologie HDR, d'une gamme de couleurs professionnelle sRGB de 125 % et d'une différence de couleur Delta E < 2 pour des performances HDR étonnantes.



Il vise la conformité à la norme DisplayHDR 400. La technologie FreeSync Premium intégrée offre des expériences de jeu transparentes et sans larmes en activant le VRR (taux de rafraîchissement variable) par défaut. Le Strix XG49WCR offre une connectivité étendue avec DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C avec alimentation de 65 watts, hub USB et port Ethernet. Le port RJ45 intégré permet également au XG49WCR de servir de dock pour les ordinateurs portables, leur offrant un accès réseau via une seule connexion USB-C.



ROG Swift PG32UQXR - Le premier moniteur de jeu ROG DisplayPort 2.1







Conçu pour les joueurs professionnels, le Swift PG32UQXR est un mini moniteur de jeu LED 4K (3840 x 2160) de 32 pouces avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz. La connectivité DisplayPort 2.1 permet des visuels 4K 160 Hz sans compression. Le rétroéclairage Full Array Local Dimming (FALD) offre 576 zones LED indépendantes et une luminosité de pointe de 1000 nits tout en visant la conformité DisplayHDR 1000. La dalle à points quantiques offre un taux de DCI-P3 supérieur à 95 %, ce qui permet d'obtenir des couleurs réalistes et des gradations plus fluides. En outre, chaque moniteur est pré-calibré en usine pour une différence de couleur Delta E < 2. Le Swift PG32UQXR offre également de nombreuses options de connectivité, notamment DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 et hub USB.



TUF Gaming VG32UQA1A







Conçu pour les joueurs professionnels, le TUF Gaming VG32UQA1A est un moniteur de jeu 4K (3840 x 2160) de 31,5 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra rapide de 160 Hz (OC). Il bénéficie d'un temps de réponse d'image mobile (MPRT) de 1 ms pour des visuels de jeu nets à des fréquences d'images élevées, tandis que la technologie FreeSync Premium intégrée offre des expériences de jeu transparentes et sans larmes en activant le VRR (taux de rafraîchissement variable) par défaut.



La technologie ASUS Extreme Low Motion Blur élimine les images fantômes et les déchirures, et la technologie High Dynamic Range (HDR) avec une gamme sRGB de 99 % offre un contraste et des couleurs excellents. Le moniteur est conforme à la norme DisplayHDR 400. Le TUF Gaming VG32UQA1A offre de riches options de connectivité, y compris DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, et hub USB.











Le TUF Gaming VG27AQML1A est un moniteur de jeu QHD (2560 x 1440) Fast IPS de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz. Il utilise la technologie ASUS Fast IPS pour offrir un temps de réponse de 1 ms (GTG) pour des visuels de jeu nets, même aux fréquences d'images les plus élevées. La technologie FreeSync Premium intégrée offre des expériences de jeu transparentes et sans larmoiement en activant le VRR (taux de rafraîchissement variable) par défaut, tandis que la technologie ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) élimine les images fantômes et les larmoiements.



La technologie HDR (High Dynamic Range) avec un gamut sRGB de 99 % offre d'excellentes performances en termes de contraste et de couleurs, le moniteur visant la conformité DisplayHDR 400. Une prise pour trépied de ¼ de pouce sur le dessus du support du moniteur permet aux utilisateurs de monter une caméra ou un écran supplémentaire pour une configuration de jeu ou de streaming unique. Enfin, le TUF Gaming VG27AQML1A est équipé de DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 et d'un hub USB.



ProArt Display OLED PA32DCM











Conçu pour les professionnels de la création exigeants, l'écran ProArt Display OLED PA32DCM est doté d'un panneau à bandes RVB pures 4K de 31,5 pouces avec une luminosité maximale de 700 nits et un gamut DCI-P3 de 99 % pour des visuels incroyablement réalistes et détaillés. Cet élégant moniteur dispose d'une base 50% plus petite par rapport à ses prédécesseurs, libérant ainsi un espace de bureau précieux pour une installation plus soignée.



Les utilisateurs peuvent également se passer complètement du socle et fixer le moniteur sur une cloison de bureau ou un mur en orientation portrait ou paysage pour un placement plus flexible. Le ProArt Display OLED PA32DCM offre des couleurs exceptionnelles, grâce à une véritable profondeur de couleur de 10 bits et un rapport de contraste de 1 000 000:1 pour les teintes noires les plus profondes et un contenu HDR extrêmement détaillé.



Il prend également en charge plusieurs formats HDR, notamment HDR10 et HLG. La différence de couleur Delta E < 1 et la technologie d'étalonnage matériel ASUS ProArt garantissent les couleurs les plus précises, et le ProArt Display OLED PA32DCM fonctionne en toute transparence avec les logiciels d'étalonnage matériel professionnel Calman et Light Illusion ColourSpace CMS. Il offre aux utilisateurs une connectivité étendue, notamment un port Thunderbolt 4 complet avec une alimentation de 90 W, HDMI et un hub USB.



ProArt Color Center est un outil en ligne centralisé qui aide les utilisateurs à gérer la précision des couleurs de plusieurs écrans ProArt prenant en charge l'étalonnage matériel, afin de garantir des couleurs homogènes sur toute la ligne. Le ProArt Color Center permet aux utilisateurs de vérifier quand les moniteurs ont été calibrés pour la dernière fois, si les moniteurs ont besoin d'un calibrage, et peut être utilisé pour programmer le temps de calibrage de plusieurs moniteurs, même s'ils utilisent des paramètres de couleur différents et sont situés à des endroits différents. Par exemple, des temps d'étalonnage de moniteur peuvent être programmés pour une équipe de conception à Londres qui travaille avec sRGB, et une équipe de montage vidéo basée à Taipei qui utilise DCI-P3. Le ProArt Color Center étalonnera alors ces moniteurs.



ProArt Display PA279CRV











L'écran ProArt PA279CRV est un écran IPS 4K UHD 16:9 de 27 pouces avec de larges angles de vision de 178°. Il est vérifié par Calman et étalonné en usine avec une précision des couleurs Delta E < 2. Il présente une gamme de couleurs DCI-P3 à 99 % et Adobe RGB à 99 %, ainsi qu'un port USB-C avec une alimentation de 96 watts, ce qui en fait le moniteur idéal pour les professionnels créatifs qui utilisent des ordinateurs portables MacBook et Windows.



Le moniteur vise les normes VESA DisplayHDR 400 et MediaSync, notamment DisplayPort 1.4, DisplayPort avec possibilité de chaînage, HDMI 2.0, hub USB et prise pour écouteurs. Le PA279CRV est 30% plus fin[4] une base 33% plus petite, il prend donc moins de place sur le bureau pour un poste de travail plus soigné. En plus du modèle PA279CRV de 27 pouces, cette série comprend également le PA248CRV de 24 pouces et le PA329CRV de 32 pouces. Ces trois moniteurs sont fabriqués à partir de 85 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) et sont livrés avec un emballage en papier. Ces trois moniteurs ont pour objectif de répondre aux normes environnementales mondiales.



ASUS ZenScreen MB16QHG











Cet écran IPS 16 pouces 2560 x 1600 (16:10) est doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour offrir des visuels ultra-fluides - une première pour la série ZenScreen portable. Le ZenScreen MB16QHG est doté d'un design en forme de lunette étroite et d'un support pliable en forme de L qui maintient l'écran en place à différents angles pour des positions de visionnement confortables. Il peut également être utilisé en mode portrait. Les utilisateurs peuvent activer une fonction de rotation automatique dans le centre ASUS DisplayWidget afin que le contenu à l'écran soit toujours orienté correctement.



Il dispose également d'une prise ¼ pouce, permettant aux utilisateurs de placer le moniteur sur un trépied afin qu'il soit au même niveau que l'écran de leur ordinateur portable. Le ZenScreen MB16QHG dispose d'une myriade d'options de connectivité, notamment un port USB-C complet, un port HDMI et une prise pour écouteurs. Les ports USB-C se trouvent de part et d'autre du moniteur, ce qui permet de le placer à proximité, à gauche ou à droite d'un ordinateur portable, afin de minimiser la distance entre les deux pour une visualisation transparente.



La technologie HDR (High Dynamic Range) intégrée, avec un gamut DCI-P3 de 100 %, offre des performances exceptionnelles en matière de contraste et de couleurs, l'écran étant conforme à la norme DisplayHDR 400. Tous les futurs moniteurs ZenScreen sont emballés dans un emballage en papier certifié FSC afin de réduire les déchets et l'utilisation de matériaux non écologiques.



ASUS ZenScreen MB17AHG







Le ZenScreen MB17AHG est un écran IPS FHD de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et la technologie FreeSync Premium pour des visuels plus fluides que jamais pour le travail et le divertissement. Il est doté d'un design à lunette étroite et d'un support pliable en forme de L qui maintient l'écran en toute sécurité sous différents angles, y compris en mode portrait. Une fonction de rotation automatique peut être activée dans le centre ASUS DisplayWidget, afin que le contenu à l'écran soit toujours dans la bonne orientation.



Le ZenScreen MB17AHG comprend une prise 1/4 de pouce, ce qui permet aux utilisateurs de le placer sur un trépied afin qu'il soit au même niveau que l'écran de leur ordinateur portable. Ce moniteur portable offre des options de connectivité riches, notamment un USB-C complet, un HDMI et une prise pour écouteurs. Le ZenScreen MB17AHG est emballé dans un emballage en papier certifié FSC afin de réduire les déchets et de minimiser l'utilisation de matériaux non écologiques.



ASUS ZenScreen MB249C











Le ZenScreen MB249C est un écran portable IPS FHD de 23,8 pouces au design sans cadre, fabriqué selon un procédé exclusif de moulage par insertion qui lui confère un profil ultra-mince de 17,7 mm et un poids total de seulement 2,8 kg. Il est doté d'une poignée de transport intégrée, ce qui le rend adapté à un espace partagé. La poignée fait également office de béquille qui permet d'incliner l'appareil à différents angles pour des positions de visionnement confortables.



Il comprend un support ergonomique à pince en C qui offre des réglages en hauteur de +/- 180 mm et en axe Z de +/- 180 mm. Il est également doté d'un mécanisme de fixation rapide du moniteur. Un kit de crochets de cloison fourni offre des options de placement polyvalentes pour ceux qui recherchent une configuration de poste de travail peu encombrante. Le ZenScreen MB249C comprend deux haut-parleurs de 1 watt avec amplificateur intelligent pour un son riche. Les options de connectivité riches comprennent un USB-C complet avec une alimentation de 60 W, un HDMI et une prise pour écouteurs. Le ZenScreen MB249C est certifié ENERGY STAR 8.0 et est emballé dans un emballage en papier certifié FSC.



ASUS BE24ECSBT







ASUS BE24ECSBT est un écran IPS sans cadre de 23,8 pouces FHD (1920 x 1080) doté d'une dalle multitouch 10 points pour une expérience tactile fluide et intuitive. Il offre de nombreuses options de connectivité, notamment HDMI, USB-C, DisplayPort avec possibilité de chaînage, prise écouteurs et hub USB. Le BE24ECSBT utilise une seule connexion USB-C avec une alimentation de 80 watts, ainsi que la transmission du signal vidéo et des données d'un ordinateur portable à l'écran, et la connexion charge également l'ordinateur portable. Le BE24ECSBT répond aux normes de certification environnementale ENERGY STAR, TCO, EPEAT Silver.



ASUS ZenBeam L2











ASUS ZenBeam L2 est un projecteur portable adapté aux loisirs d'intérieur et d'extérieur. Il dispose d'une sortie de 600 lumens LED et d'une résolution native FHD (compatible 4K) pour offrir aux utilisateurs des images projetées lumineuses avec des niveaux de détails étonnants. Son objectif à courte focale est capable de projeter une image de 40 pouces à une distance de 1 mètre, et jusqu'à une image de 120 pouces à 3 mètres. La mise au point automatique en trois secondes et la correction de la distorsion trapézoïdale aux quatre coins garantissent des images projetées parfaites, à chaque fois.



Le ZenBeam L2 comprend la fonction ASUS Light Wall, qui permet aux utilisateurs de sélectionner 26 cinémas différents pour varier l'ambiance de n'importe quelle pièce. Le ZenBeam L2 comprend Android TV certifié par Google, ainsi qu'une connectivité étendue telle que HDMI, USB-C (un avec le mode DP Alt, un pour la charge), USB Type-A (5 V/1,5 A) et une prise pour écouteurs. Un haut-parleur Harman Kardon intégré de 10 W avec des modes film, jeu, musique et extérieur assure un son exceptionnel. Le ZenBeam L2 dispose d'une batterie intégrée qui permet jusqu'à 3 heures de projection vidéo ; les modes extérieurs garantissent un son exceptionnel. Le ZenBeam L2 est doté d'une batterie intégrée qui permet jusqu'à 3 heures de projection vidéo.



