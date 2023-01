[CES 2023] Le Lenovo Yoga Book 9i est un PC convertible à double écran incroyablement polyvalent : Tour d'horizon.



C'est un ordinateur portable, mais il peut être n'importe quoi : le Lenovo Yoga Book 9i a la forme conventionnelle d'un ordinateur portable à clapet, sauf qu'il y a un deuxième écran tactile à l'endroit où l'on s'attendrait à trouver le clavier et le trackpad. Vous disposez d'un clavier en silicone de type folio avec des touches physiques qui fournissent un retour tactile, ou vous pouvez faire apparaître un clavier à l'écran sur l'un ou l'autre écran et taper avec un retour haptique. En tant que produit Yoga, la charnière tourne à 360°, et à 180°, il peut devenir une configuration à deux écrans. Les possibilités sont infinies.











Sous le capot se trouve un SoC Intel Core i7 U-series "Raptor Lake-U" 15 W 2P+8E avec 16 Go de mémoire LPDDR5X ; un SSD NVMe Gen 4, une carte graphique Iris Xe intégrée et une batterie de 80 WHr. Chacun des deux écrans tactiles de 13,3 pouces a un rapport d'aspect de 16:10 et une résolution de 1920 x 1200. Les communications incluent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 (un modem 5G serait incroyable).







Ailleurs dans le stand Lenovo, nous voyons le ThinkBook Plus Twist, qui est essentiellement le même appareil que le Yoga Book 9i, jusqu'à son écran tactile de 13,3 pouces, mais il n'y en a qu'un seul - l'autre moitié a un clavier et un trackpad conventionnels, et une batterie plus petite de 56 Wh. Le Legion Pro 7i est l'ordinateur portable de jeu haut de gamme de la société, doté d'un processeur Core i9 6P+16E "Raptor Lake", d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, d'une mémoire bicanal DDR5-5600 de 32 Go, d'un stockage NVMe Gen 4 de 1 To et d'un incroyable écran de 16 pouces de 2560 x 1600 (16:10).











TECHPOWERUP