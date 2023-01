[CES 2023] Thermaltake présente le nouveau facteur de forme du boîtier CTE qui permet une meilleure circulation de l'air.



Thermaltake, sur son stand du CES 2023, a présenté une nouvelle gamme de boîtiers pour PC qui introduisent son "form-factor" CTE (efficacité thermique centralisée) de conception exclusive. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin d'un nouveau type de carte mère pour aller avec ces boîtiers. L'idée de Thermaltake est non seulement de faire pivoter la carte mère de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre (en orientant toutes ses E/S vers le haut), mais aussi de positionner le plateau de la carte mère lui-même vers le centre du boîtier.



De cette façon, les panneaux avant, inférieur et arrière sont entièrement dédiés aux ventilateurs qui peuvent être configurés pour maintenir une pression d'air positive élevée ou pour retenir les radiateurs. Sur certains des plus grands modèles, il y a beaucoup d'espace entre le haut de la carte mère et le panneau avant, de sorte qu'une colonne supplémentaire de ventilateurs (ou un radiateur supplémentaire) peut être montée le long de la cloison verticale.























Le CTE C750 Air est un exemple de boîtier de grande taille, la position CTE de la carte mère libérant quatre positions pour des radiateurs d'au moins 360 mm et pouvant atteindre 420 mm. Ce boîtier particulaire dispose de deux supports supplémentaires de 120 mm le long du panneau supérieur, de sorte qu'un total de 14 positions de montage de ventilateur sont ouvertes.



Le CTE C700 Air est une variante un peu moins profonde qui n'a pas de rangée de ventilateurs sur les côtés, mais qui offre trois supports de 120 mm sur les panneaux avant et arrière, deux supports de 120 mm sur le panneau inférieur et un support de 120 mm sur le panneau supérieur. Les CTE C700 TG et CTE C500 TG sont des boîtiers encore plus petits, mais disposent toujours de supports le long des panneaux avant et arrière.



TECHPOWERUP