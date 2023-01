[CES 2023] BEQUIET! Les PSU Dark Power 13 et Pure Power 12M détaillés.



Au CES international de 2023, be quiet ! a présenté ses toutes dernières alimentations afin de profiter du boom des mises à niveau d'alimentations parmi les passionnés de PC. En tête de leur stand, la Dark Power 13, qui succède à la série Dark Power 12 de 2021. Cette alimentation haut de gamme répond aux spécifications ATX 3.0 et PCIe Gen 5, notamment en matière de tolérance d'excursion. Elle est attendue en plusieurs modèles de haute puissance à partir de 850 W, mais celle qui nous a été montrée était de 1000 W. La Dark Power 13 offre une efficacité de commutation 80 Plus Titanium, une configuration à quatre rails +12 V, et offre la dernière connectivité d'alimentation, y compris un connecteur ATX 12VHPWR à 16 broches capable d'une sortie continue de 600 W avec des excursions conformes aux spécifications PCIe Gen 5.























La série be quiet ! Pure Power 12M est un produit du segment des performances positionné un cran en dessous du Dark Power 13, bien que répondant aux spécifications ATX 3.0 et PCIe Gen 5. Il dispose d'une double configuration +12 V, et une touche agréable avec le panneau arrière de connecteurs modulaires est que la connexion du rail de chaque connecteur est étiqueté. Ces PSUs offrent un connecteur 12VHPWR de 600 W continu à 16 broches, tout comme le Dark Power 13, et offrent une efficacité de commutation 80 Plus Gold. La série Pure Power 12M est disponible en plusieurs capacités supérieures à trois chiffres, notamment 750 W, 850 W et 1000 W. On nous a montré un boîtier de 1000 W.



TECHPOWERUP