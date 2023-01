[CES 2023] MSI présente les SSD Spatium M570 PRO et M570 PCIe Gen 5 NVMe.



Sur son stand du 2023 International CES, MSI nous a présenté ses prochains SSD M.2 PCIe Gen 5 + NVMe 2.0, le Spatium M570 PRO et le Spatium M570. Le M570 PRO est sans surprise le plus rapide des deux, et il est équipé d'une nouvelle solution de refroidissement sophistiquée par MSI. Une plaque de chambre à vapeur entre en contact direct avec le contrôleur et les autres composants chauds du disque, et transmet la chaleur à un dissipateur thermique doté d'un empilement d'ailettes en aluminium très fin, qui est coiffé d'une plaque supérieure en aluminium moulé sous pression. Selon MSI, cette conception optimise le flux d'air par convection sans interférence avec les sources de flux d'air à proximité (telles que les refroidisseurs de CPU).











Le Spatium M570 PRO offre des taux de transfert séquentiel allant jusqu'à 12 Go/s en lecture, et jusqu'à 10 Go/s en écriture, et est disponible dans des capacités de 1 To, 2 To et 4 To. Le MSI Spatium M570 (non PRO) est équipé d'un dissipateur thermique monobloc en aluminium à arête plus simple, et est proposé dans les mêmes options de capacité, mais avec des performances de lecture maximales inférieures. Vous obtenez jusqu'à 10 Go/s en lecture séquentielle, avec jusqu'à 10 Go/s en écriture séquentielle avec celui-ci.



TECHPOWERUP