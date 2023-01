[CES 2023] GIGABYTE présente le SSD NVMe AORUS Gen5 10000 avec un grand dissipateur thermique.



Sur son stand du 2023 International CES, GIGABYTE a présenté son prochain SSD M.2 NVMe phare, l'AORUS Gen5 10000. Construit dans le format M.2-2280 avec une interface PCI-Express 5.0 x4 et prenant en charge le protocole NVMe 2.0, le disque est basé sur un contrôleur Phison E26-series, couplé avec la dernière flash 3D TLC NAND. Il est proposé dans des capacités de 1 To, 2 To et 4 To. Les taux de transfert séquentiels annoncés par GIGABYTE indiquent que le disque peut atteindre 12 Go/s en lecture et 10 Go/s en écriture séquentielle.











Ce n'est guère l'aspect le plus frappant de ce disque, qui est un dissipateur thermique massif en aluminium à double pile d'ailettes, qui utilise deux piles d'ailettes reliées à la hanche par une paire de caloducs, dans ce qui est un rappel des cartes mères Nehalem de GIGABYTE qui utilisaient des dissipateurs thermiques aussi énormes sur le northbridge X58. GIGABYTE appelle ce dissipateur le AORUS Xtreme Thermal Guard. Le produit phare actuel de la société est l'AORUS 7000, qui possède une interface Gen4, offrant jusqu'à 7 Go/s en lecture et jusqu'à 5 Go/s en écriture.



TECHPOWERUP