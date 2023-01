[CES 2023] La Viper Venom de Patriot passe à la DDR5-8000, un aperçu de la gamme de mémoires de la société pour 2023.



Patriot Memory est avant tout une société de mémoire pour PC, et elle se comporte comme telle, en présentant au CES ses offres de mémoire DDR5 les plus rapides. La nouvelle Patriot Viper Venom RGB/non-RGB est le nouveau produit de mémoire haut de gamme pour les passionnés, avec des vitesses allant de DDR5-5200 à DDR5-7400, et des capacités allant jusqu'à 64 Go. La Viper Xtreme 5 domine le peloton avec une capacité allant jusqu'à 32 Go, mais des vitesses comprises entre DDR5-7600 et DDR5-8000. La Viper Elite 5 se situe un cran en dessous de ces deux modèles, avec des vitesses comprises entre DDR5-5600 et DDR5-6000. Les profils Intel XMP 3.0 permettent d'atteindre les vitesses annoncées d'un simple clic.























Les gammes Signature et Signature Premium de mémoire DDR5 sont proposées à des vitesses allant jusqu'à DDR5-5600, et couvrent la gamme principale de la société. La Signature Premium inclut un dissipateur thermique, la Signature n'en inclut pas. Il est bon de voir Patriot continuer à livrer des kits DDR4 aux personnes qui font la transition entre les deux normes de mémoire. La nouvelle série Viper 4 Blackout présente un style rétro-Patriot qui rappelle l'époque de la DDR2, avec des densités allant jusqu'à 64 Go et des vitesses allant jusqu'à la DDR4-4400.



TECHPOWERUP