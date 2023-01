[CES 2023] MSI a enfin des produits de la série Radeon RX 7900 à présenter.



MSI a brillé par son absence de carte graphique Radeon RX 7900 series RDNA3 lorsque AMD a lancé ces cartes le 13 décembre 2022. La société a par la suite précisé que si elle ne proposait pas de cartes graphiques de référence fabriquées par AMD (MBA) sous sa marque, elle sortirait des cartes RX 7900 personnalisées au cours du premier semestre 2023, certaines des premières cartes étant dévoilées au CES. Eh bien, les voici.























La MSI Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT Gaming Trio Classic doit la dernière partie de son nom au fait que MSI a utilisé l'ancienne solution de refroidissement Tri Frozr 2.0 de la génération précédente de cartes graphiques (séries RX 6000 et RTX 30), plutôt que la dernière Tri Frozr 3.0 dévoilée avec la série RTX 40. Ce refroidisseur est également équipé du ventilateur TorX 4.0, un peu plus ancien, par rapport aux nouveaux ventilateurs TorX 5.0 de la série RTX 40. Ce refroidisseur a fait face à 350 W-ish TDP exigences de refroidissement des GPU tels que le RX 6950 XT ou le RTX 3090, donc nous pensons qu'ils pourraient convenir à la série RX 7900. Il y a toujours un tout nouveau PCB personnalisé en dessous, qui tire son énergie d'un trio de connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, et donc nous pourrions nous attendre à une limite de puissance assez bonne pour ces cartes.



